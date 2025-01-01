Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Рождественский вечер в музее Скрябина. Вивальди, Шопен, Чайковский
Билеты от 1000₽
Киноафиша Рождественский вечер в музее Скрябина. Вивальди, Шопен, Чайковский

Рождественский вечер в музее Скрябина. Вивальди, Шопен, Чайковский

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Классическая музыка накануне Рождества

Канун Рождества — время, когда особенно хочется чудес. А где их искать, если не в музыке? В этот вечер на одной сцене встретятся фортепиано, скрипка и виолончель — три инструмента, которые умеют рассказывать истории лучше любых слов. От прозрачных зимних пейзажей Вивальди до трепетных мелодий Шопена и волшебного па-де-де из «Щелкунчика» — в этой музыке нет суеты, только красота, покой и то самое предчувствие праздника.

Программа концерта

Приглашаем вас насладиться классикой, которая звучит по-домашнему: тепло, с улыбкой и лёгкой ностальгией. В программе:

  • А. Вивальди. «Осень» и «Зима» из цикла «Времена года» (переложение для фортепианного трио)
  • Ф. Шопен. Ноктюрн ми-бемоль мажор, ор. 55 №2 (переложение для виолончели и фортепиано)
  • Ф. Шопен. Ноктюрн до-диез минор (переложение для скрипки и фортепиано, Н. Мильштейн)
  • Ф. Шопен. Фортепианное трио соль минор, ор. 8
  • П. И. Чайковский. Па-де-де из балета «Щелкунчик»

Обратите внимание, что программа может измениться.

Исполнители

Исполняют лауреаты международных конкурсов: Трио «Auspicia» в составе:

  • Константин Алексеев (фортепиано, солист Московской Государственной Академической Филармонии)
  • Мария Хомская (скрипка)
  • Ульяна Серебрякова (виолончель)

Информация о концерте

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта).

Место проведения: зал Мемориального Музея А.Н. Скрябина, Москва, Большой Николопесковский переулок, 11. Вход по билетам с 16:30.

Пожалуйста, обратите внимание, что места 1-17 на балконе являются местами с ограниченной зоной видимости.

Купить билет на концерт Рождественский вечер в музее Скрябина. Вивальди, Шопен, Чайковский

Помощь с билетами
Декабрь
17 декабря среда
19:00
Музей Скрябина Москва, Б.Николопесковский пер., 11
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
6+
Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
4 января в 17:00 Standup Café
от 1200 ₽
Игорь Николаев
18+
Эстрада
Игорь Николаев
21 марта в 19:00 Petter
от 9500 ₽
Самые известные комики
18+
Юмор
Самые известные комики
7 января в 21:30 Stand Up Патрики
от 1650 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше