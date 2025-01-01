Рождественский вечер в музее Скрябина. Вивальди, Шопен, Чайковский

Канун Рождества — время, когда особенно хочется чудес. А где их искать, если не в музыке? В этот вечер на одной сцене встретятся фортепиано, скрипка и виолончель — три инструмента, которые умеют рассказывать истории лучше любых слов. От прозрачных зимних пейзажей Вивальди до трепетных мелодий Шопена и волшебного па-де-де из «Щелкунчика» — в этой музыке нет суеты, только красота, покой и то самое предчувствие праздника.
Приглашаем вас насладиться классикой, которая звучит по-домашнему: тепло, с улыбкой и лёгкой ностальгией. В программе:
Обратите внимание, что программа может измениться.
Исполняют лауреаты международных конкурсов: Трио «Auspicia» в составе:
Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта).
Место проведения: зал Мемориального Музея А.Н. Скрябина, Москва, Большой Николопесковский переулок, 11. Вход по билетам с 16:30.
Пожалуйста, обратите внимание, что места 1-17 на балконе являются местами с ограниченной зоной видимости.