Рождественский вечер в музее Скрябина. Вивальди, Шопен, Чайковский

Классическая музыка накануне Рождества

Канун Рождества — время, когда особенно хочется чудес. А где их искать, если не в музыке? В этот вечер на одной сцене встретятся фортепиано, скрипка и виолончель — три инструмента, которые умеют рассказывать истории лучше любых слов. От прозрачных зимних пейзажей Вивальди до трепетных мелодий Шопена и волшебного па-де-де из «Щелкунчика» — в этой музыке нет суеты, только красота, покой и то самое предчувствие праздника.

Программа концерта

Приглашаем вас насладиться классикой, которая звучит по-домашнему: тепло, с улыбкой и лёгкой ностальгией. В программе:

А. Вивальди. «Осень» и «Зима» из цикла «Времена года» (переложение для фортепианного трио)

Ф. Шопен. Ноктюрн ми-бемоль мажор, ор. 55 №2 (переложение для виолончели и фортепиано)

Ф. Шопен. Ноктюрн до-диез минор (переложение для скрипки и фортепиано, Н. Мильштейн)

Ф. Шопен. Фортепианное трио соль минор, ор. 8

П. И. Чайковский. Па-де-де из балета «Щелкунчик»

Обратите внимание, что программа может измениться.

Исполнители

Исполняют лауреаты международных конкурсов: Трио «Auspicia» в составе:

Константин Алексеев (фортепиано, солист Московской Государственной Академической Филармонии)

Мария Хомская (скрипка)

Ульяна Серебрякова (виолончель)

Информация о концерте

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта).

Место проведения: зал Мемориального Музея А.Н. Скрябина, Москва, Большой Николопесковский переулок, 11. Вход по билетам с 16:30.

Пожалуйста, обратите внимание, что места 1-17 на балконе являются местами с ограниченной зоной видимости.