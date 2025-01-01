Рождественский вечер в музее Скрябина. Классика в оттенках джаза

Зимние музыкальные истории: концерт фортепиано и саксофона

Время рождественских огней, согревающих напитков и легкой ностальгии — самое подходящее для встречи с музыкой, которая умеет улыбаться. В этот вечер фортепиано и саксофон расскажут зимние истории, где Бах встречается с Гершвиным, Чайковский спорит с Гленном Миллером, а танго Пьяццоллы звучит как признание в любви декабрьскому вечеру.

Программа концерта

В программе представлена комбинация классики, джаза и капельки волшебства:

И. С. Бах — Увертюра из Партиты до минор

Ф. Шуберт — Ave Maria

Э. Григ — «Утро», «Танец Анитры», «В пещере горного короля»

П. И. Чайковский — Танец феи Драже

М. Балакирев — Фантазия на тему романса М. Глинки «Жаворонок»

Н. А. Римский-Корсаков — Полёт шмеля и два фрагмента из симфонической поэмы «Шехерезада»

Дж. Гершвин — Колыбельная Клары

Г. Миллер — «I know why», «Лунная серенада» и «Поезд на Чаттанугу» из фильма «Серенада солнечной долины»

И. Альбенис — Танго

М. де Фалья — Танец огня

А. Пьяццолла — «Oblivion» из фильма «Генрих IV»

К. Гардель — Танго из фильма «Запах женщины»

М. Минков — «Старый рояль» из фильма «Мы из джаза»

А. Цфасман — Снежинки

Ж. Стайн — Let It Snow

Обращаем ваше внимание: программа возможна изменения.

Исполнители

Музыку представят лауреаты международных конкурсов:

Алексей Круглов (саксофон)

Юлия Иконникова (фортепиано)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 80 минут без антракта. Место проведения — зал Мемориального музея А.Н. Скрябина, расположенный по адресу: Москва, Большой Николопесковский переулок, 11. Вход по билетам с 18:30.

Важное замечание

Уважаемые зрители! Обратите внимание, что места 1-17 на балконе являются местами с ограниченной зоной видимости.

Погрузитесь в атмосферу зимней магии и наслаждайтесь музыкой, которая создаёт праздник!