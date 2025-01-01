Рождественский вечер в музее Скрябина. Классика в оттенках джаза

Время рождественских огней, согревающих напитков и легкой ностальгии — самое подходящее для встречи с музыкой, которая умеет улыбаться. В этот вечер фортепиано и саксофон расскажут зимние истории, где Бах встречается с Гершвиным, Чайковский спорит с Гленном Миллером, а танго Пьяццоллы звучит как признание в любви декабрьскому вечеру.
В программе представлена комбинация классики, джаза и капельки волшебства:
Обращаем ваше внимание: программа возможна изменения.
Музыку представят лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта составляет 80 минут без антракта. Место проведения — зал Мемориального музея А.Н. Скрябина, расположенный по адресу: Москва, Большой Николопесковский переулок, 11. Вход по билетам с 18:30.
Уважаемые зрители! Обратите внимание, что места 1-17 на балконе являются местами с ограниченной зоной видимости.
Погрузитесь в атмосферу зимней магии и наслаждайтесь музыкой, которая создаёт праздник!