Рождественский вечер блюза

Обновлённая праздничная программа Атомик Джем Бэнда

Атомик Джем Бэнд — петербургский блюзовый проект, который с 2014 года радует зрителей своим энергичным звучанием. Основанный вокалистом и гитаристом Доктором Доном и барабанщиком Толиком Смирновым, ансамбль способен удивить даже самых искушённых любителей музыки.

Уникальное звучание

Статус «Джем Бэнд» в названии не случайен: коллектив объединяет блюзовые традиции с импровизациями джазовых музыкантов, что создаёт неповторимый музыкальный колорит. В широкий репертуар группы входят оригинальные версии шедевров из мировой сокровищницы блюза, фанка и соул-музыки.

Участие в фестивалях

Атомик Джем Бэнд активно участвует в различных культурных событиях, включая международный джазовый фестиваль «Свинг белой ночи», где их выступления всегда вызывают восторг у публики.

Состав группы

Основной состав группы включает:

Доктор Дон — гитара, вокал;

Толик Смирнов — ударные;

Михаил Новиков — губная гармоника;

Марк Петров — клавишные;

Игорь Потапов — бас-гитара;

Алёна Румянцева — вокал.

Вклады джазовых солистов

Помимо основного состава, на сцене выступают солисты Джазовой филармонии:

Дмитрий Попов — тенор-саксофон;

Александр Козлов — тромбон.

Не упустите шанс насладиться потрясающим концертом, который объединит мир блюза и джаза в одно музыкальное событие!