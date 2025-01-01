Меню
Рождественский вечер блюза
Киноафиша Рождественский вечер блюза

Рождественский вечер блюза

12+
Возраст 12+

О концерте

Обновлённая праздничная программа Атомик Джем Бэнда

Атомик Джем Бэнд — петербургский блюзовый проект, который с 2014 года радует зрителей своим энергичным звучанием. Основанный вокалистом и гитаристом Доктором Доном и барабанщиком Толиком Смирновым, ансамбль способен удивить даже самых искушённых любителей музыки.

Уникальное звучание

Статус «Джем Бэнд» в названии не случайен: коллектив объединяет блюзовые традиции с импровизациями джазовых музыкантов, что создаёт неповторимый музыкальный колорит. В широкий репертуар группы входят оригинальные версии шедевров из мировой сокровищницы блюза, фанка и соул-музыки.

Участие в фестивалях

Атомик Джем Бэнд активно участвует в различных культурных событиях, включая международный джазовый фестиваль «Свинг белой ночи», где их выступления всегда вызывают восторг у публики.

Состав группы

Основной состав группы включает:

  • Доктор Дон — гитара, вокал;
  • Толик Смирнов — ударные;
  • Михаил Новиков — губная гармоника;
  • Марк Петров — клавишные;
  • Игорь Потапов — бас-гитара;
  • Алёна Румянцева — вокал.

Вклады джазовых солистов

Помимо основного состава, на сцене выступают солисты Джазовой филармонии:

  • Дмитрий Попов — тенор-саксофон;
  • Александр Козлов — тромбон.

Не упустите шанс насладиться потрясающим концертом, который объединит мир блюза и джаза в одно музыкальное событие!

Купить билет на концерт Рождественский вечер блюза

Декабрь
Январь
24 декабря среда
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 2000 ₽
7 января среда
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 2000 ₽

