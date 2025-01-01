Рождественский вечер блюза

Атомик Джем Бэнд — петербургский блюзовый проект, который с 2014 года радует зрителей своим энергичным звучанием. Основанный вокалистом и гитаристом Доктором Доном и барабанщиком Толиком Смирновым, ансамбль способен удивить даже самых искушённых любителей музыки.
Статус «Джем Бэнд» в названии не случайен: коллектив объединяет блюзовые традиции с импровизациями джазовых музыкантов, что создаёт неповторимый музыкальный колорит. В широкий репертуар группы входят оригинальные версии шедевров из мировой сокровищницы блюза, фанка и соул-музыки.
Атомик Джем Бэнд активно участвует в различных культурных событиях, включая международный джазовый фестиваль «Свинг белой ночи», где их выступления всегда вызывают восторг у публики.
Основной состав группы включает:
Помимо основного состава, на сцене выступают солисты Джазовой филармонии:
Не упустите шанс насладиться потрясающим концертом, который объединит мир блюза и джаза в одно музыкальное событие!