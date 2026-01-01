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Рождественский спектакль «Вуншпунш» и живая музыка в авторском исполнении Александра Демидова
Киноафиша Рождественский спектакль «Вуншпунш» и живая музыка в авторском исполнении Александра Демидова

Спектакль Рождественский спектакль «Вуншпунш» и живая музыка в авторском исполнении Александра Демидова

6+
Режиссер Кирилл Грацинский
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О спектакле

По мотивам одноименной сказки Михаэля Энде

«Вуншпунш» — рождественский спектакль для детей, подростков и их родителей, созданный по мотивам новогодней сказки Михаэля Энде «Вуншпунш».
«Кажется, с нашим миром что-то не так!» — решили на Высоком Совете зверей. Чтобы понять источник зла, к каждому человеку направили тайных агентов. Двое из них, кот Мяуро и потрепанный ворон Якоб Карр, оказались у самой цели: их хозяева — ведьма Тирания и колдун Бредовред — затеяли сварить вуншпунш, который исполняет желания шиворот-навыворот. С его помощью они намерены погубить мир накануне Нового года. Смогут ли тайные агенты помешать им и спасти мир? Об этом расскажет наш спектакль.

Закрученный сюжет, волшебство и захватывающий финал

Закрученный сюжет, волшебство, яркие костюмы и декорации, легкий юмор, захватывающий поединок и победа доброты над злобой — всё это не оставит равнодушным никого из зрителей. Спектакль будет интересен как детям, так и их родителям.

Живая музыка от композитора Александра Демидова

В спектакле звучит живая музыка, написанная композитором-мультиинструменталистом Александром Демидовым специально для этой постановки.

Команда создателей спектакля

  • Режиссер: Кирилл Грацинский
  • Балетмейстер: Ольга Каплунова
  • Художники-постановщики: Анна Желтикова, Пелагея Парменова
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