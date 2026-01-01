По мотивам одноименной сказки Михаэля Энде

«Вуншпунш» — рождественский спектакль для детей, подростков и их родителей, созданный по мотивам новогодней сказки Михаэля Энде «Вуншпунш».

«Кажется, с нашим миром что-то не так!» — решили на Высоком Совете зверей. Чтобы понять источник зла, к каждому человеку направили тайных агентов. Двое из них, кот Мяуро и потрепанный ворон Якоб Карр, оказались у самой цели: их хозяева — ведьма Тирания и колдун Бредовред — затеяли сварить вуншпунш, который исполняет желания шиворот-навыворот. С его помощью они намерены погубить мир накануне Нового года. Смогут ли тайные агенты помешать им и спасти мир? Об этом расскажет наш спектакль.

Закрученный сюжет, волшебство и захватывающий финал

Закрученный сюжет, волшебство, яркие костюмы и декорации, легкий юмор, захватывающий поединок и победа доброты над злобой — всё это не оставит равнодушным никого из зрителей. Спектакль будет интересен как детям, так и их родителям.

Живая музыка от композитора Александра Демидова

В спектакле звучит живая музыка, написанная композитором-мультиинструменталистом Александром Демидовым специально для этой постановки.

Команда создателей спектакля