Рождественский переполох: Ольга Олейникова и Sunny Side Singers

Уникальный концерт от Sunny Side Singers в клубе Алексея Козлова

Приглашаем вас на один из самых ярких концертов этого сезона! Sunny Side Singers – это хоровой джаз-рок-поп-соул-проект, который объединяет таланты от 9 до 60 лет. В этом уникальном коллективе вы услышите множество музыкальных подарков в честь Рождества и Нового года.

Праздничное настроение от школы-студии

Концерт, приуроченный к 15-летию школы-студии, обещает быть насыщенным и ярким. Каждый номер будет исполнен с любовью и старанием, с радостью и даже с озорством – ведь от всей души для вас готовится настоящий праздник!

Руководитель концерта – Ольга Олейникова

В роли ведущей выступит Ольга Олейникова – талантливая певица, композитор и педагог. Ее карьера началась за ударной установкой, и она сразу же завоевала внимание публики, играя рядом с величайшими музыкантами, такими как Ян Аккерман из группы Focus. Ольга также известна благодаря участию в проекте "Голос-3" и успешным музыкальным дуэтам, таким как Reflections Duo.

Музыканты и специальные гости

Аккомпанемент хору создадут лучшие музыканты страны. Имена специальный гостей станут известны ближе к дате концерта, и мы уверены, что они удивят зрителей своим мастерством.

Не упустите возможность насладиться незабываемой атмосферой и великолепной музыкой на концерте Sunny Side Singers!