Рождественский органный вечер
Киноафиша Рождественский органный вечер

Рождественский органный вечер

6+
Продолжительность 1 час 50 минут с одним антрактом
Возраст 6+

О концерте

Рождественский органный вечер в Петербургской филармонии

Погрузитесь в атмосферу волшебства Рождества на органном вечере, который пройдет в Петербургской филармонии. Концерт обещает быть незабываемым благодаря сопровождению видеопроекций интерьеров знаменитых европейских соборов.

Исполнитель

На органе будет выступать Батист-Флориан Марль-Увар, мастер своего дела, который не только исполнит классические произведения, но и подготовит уникальные импровизации.

Программа концерта

  • И.С. Бах - Прелюдия до мажор, BWV 547
  • Цезарь Франк - Пастораль
  • Петр Ильи и Чайковский - «Щелкунчик», фрагменты музыки балета (переложение для органа)
  • Модест Мусоргский - «Картинки с выставки» (переложение для органа С. Лежона)
  • Марль-Увар - Импровизация

Не упустите возможность насладиться живым исполнением классических произведений, которые создадут особую атмосферу праздника и удивят даже самых взыскательных слушателей.

Подборка с атмосферой праздника: Новогодние концерты в Санкт-Петербурге

Купить билет на концерт Рождественский органный вечер

Декабрь
30 декабря вторник
20:00
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
от 1000 ₽

