Рождественский органный вечер

Погрузитесь в атмосферу волшебства Рождества на органном вечере, который пройдет в Петербургской филармонии. Концерт обещает быть незабываемым благодаря сопровождению видеопроекций интерьеров знаменитых европейских соборов.
На органе будет выступать Батист-Флориан Марль-Увар, мастер своего дела, который не только исполнит классические произведения, но и подготовит уникальные импровизации.
Не упустите возможность насладиться живым исполнением классических произведений, которые создадут особую атмосферу праздника и удивят даже самых взыскательных слушателей.