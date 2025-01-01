Рождественский органный вечер в Петербургской филармонии

Погрузитесь в атмосферу волшебства Рождества на органном вечере, который пройдет в Петербургской филармонии. Концерт обещает быть незабываемым благодаря сопровождению видеопроекций интерьеров знаменитых европейских соборов.

Исполнитель

На органе будет выступать Батист-Флориан Марль-Увар, мастер своего дела, который не только исполнит классические произведения, но и подготовит уникальные импровизации.

Программа концерта

И.С. Бах - Прелюдия до мажор, BWV 547

- Прелюдия до мажор, BWV 547 Цезарь Франк - Пастораль

- Пастораль Петр Ильи и Чайковский - «Щелкунчик», фрагменты музыки балета (переложение для органа)

- «Щелкунчик», фрагменты музыки балета (переложение для органа) Модест Мусоргский - «Картинки с выставки» (переложение для органа С. Лежона)

- «Картинки с выставки» (переложение для органа С. Лежона) Марль-Увар - Импровизация

Не упустите возможность насладиться живым исполнением классических произведений, которые создадут особую атмосферу праздника и удивят даже самых взыскательных слушателей.