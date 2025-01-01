Рождественский органный фейерверк при свечах

Рождественский органный фестиваль «Венок Рождества» в Петербурге

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в Петербурге пройдет VIII органный фестиваль «Венок Рождества». Это событие обещает стать настоящим праздником благодаря фейерверку стилей, калейдоскопу эпох и вдохновению лучших музыкантов современности. Концерты фестиваля будут проходить на семи площадках с богатой историей и уникальными интерьерами, а также в других городах России. Теплая атмосфера, дружелюбное общение и неповторимая музыка сделают эти мероприятия незабываемыми.

Орган над городом

Под девизом «Орган над городом» зрителей ждет рождественский фейерверк при свечах. Программа будет включать кэролы, ноэли, замечательные рождественские песни, а также шедевры Баха и Генделя. Вечер откроется праздничной Преамбулой Луи Вьерна — французского виртуоза, который долгие годы был органистом Собора Парижской Богоматери.

Музыкальные жемчужины вечера

Концерт продолжится «Королевским балетом ночи» Жана Батиста Люлли — основоположника французского музыкального театра, а также произведениями мастеров рококо Дакена и Бальбатра. Особую англоязычную ноту добавит ария Сэмюэля Уэсли, также известного композитора и органиста, который неожиданно обратился в католицизм.

Бах будет представлен тремя менуэтами из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах» и знаменитым хоралом из Кантаты № 147. «Времена года» Антонио Вивальди, с их философским осмыслением круговорота жизни, также займут важное место в программе. Композитор создал этот цикл, мастерски изображая различные сцены из природы и жизни человека.

Рождественские традиции

В вечере прозвучат популярные рождественские песнопения, такие как «Тихая ночь», написанная Францем Грубером. Уникальная история песни O Holy Night демонстрирует, как народная традиция и творчество могут переплетаться. Написанная продавцом вина Пласидом Каппо и оформленная музыкой Адольфа Шарля Адана, она мгновенно завоевала популярность.

Не забудем про католический гимн Adeste Fideles, известный с XVIII века, и его годовщину. В завершающем аккорде концерта прозвучит Анданте из органного концерта Генделя, что станет прекрасным завершением данного музыкального марафона.

Уникальная атмосфера

Вы сможете насладиться органной музыкой, исполняемой на уникальном историческом органе семейства Walcker, установленном в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской. Храм, построенный в начале XX века, сохраняет истинную французскую атмосферу и приглашает всех на великолепный концерты.

Программа концерта

Луи Виктор Жюль Вьерн — Преамбула до мажор

Жан-Батист Люлли — Увертюра из балета «Королевский балет ночи»

Самюэль Уэсли — Ария фа мажор

Иоганн Себастьян Бах — Три менуэта из «Нотной тетради» Анны Магдалины Бах BWV Anh. 114-116

Антонио Вивальди — «Зима» из «Времен года» RV 297: I. Allegro non molto

Луи Клод Дакен — Ноэль соль мажор

Три рождественских хорала: Greensleeves, Veni, Veni Emmanuel, Veni Domine, Maranatha!

Адольф Адан — Святая ночь (Ноэль)

Клод Бальбатр — Канонада

Иоганн Себастьян Бах — Хорал Jesu Bleibet Meine Freude из Кантаты Herz und Mund und Tat und Leben BWV 147

Джон Фрэнсис Уэйд — Adeste fideles

Франц Ксавьер Грубер — Тихая ночь H.145

Георг Фридрих Гендель — Andante из Органного концерта соль минор op. 4 № 1 HWV 289/IV

Исполнитель

Концерт проведет лауреат международных конкурсов Николай Бронзов. Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта, и он предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность окунуться в праздничное настроение и насладиться великолепной органной музыкой!