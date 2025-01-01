Рождественский органный фейерверк при свечах

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в Петербурге пройдет VIII органный фестиваль «Венок Рождества». Это событие обещает стать настоящим праздником благодаря фейерверку стилей, калейдоскопу эпох и вдохновению лучших музыкантов современности. Концерты фестиваля будут проходить на семи площадках с богатой историей и уникальными интерьерами, а также в других городах России. Теплая атмосфера, дружелюбное общение и неповторимая музыка сделают эти мероприятия незабываемыми.
Под девизом «Орган над городом» зрителей ждет рождественский фейерверк при свечах. Программа будет включать кэролы, ноэли, замечательные рождественские песни, а также шедевры Баха и Генделя. Вечер откроется праздничной Преамбулой Луи Вьерна — французского виртуоза, который долгие годы был органистом Собора Парижской Богоматери.
Концерт продолжится «Королевским балетом ночи» Жана Батиста Люлли — основоположника французского музыкального театра, а также произведениями мастеров рококо Дакена и Бальбатра. Особую англоязычную ноту добавит ария Сэмюэля Уэсли, также известного композитора и органиста, который неожиданно обратился в католицизм.
Бах будет представлен тремя менуэтами из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах» и знаменитым хоралом из Кантаты № 147. «Времена года» Антонио Вивальди, с их философским осмыслением круговорота жизни, также займут важное место в программе. Композитор создал этот цикл, мастерски изображая различные сцены из природы и жизни человека.
В вечере прозвучат популярные рождественские песнопения, такие как «Тихая ночь», написанная Францем Грубером. Уникальная история песни O Holy Night демонстрирует, как народная традиция и творчество могут переплетаться. Написанная продавцом вина Пласидом Каппо и оформленная музыкой Адольфа Шарля Адана, она мгновенно завоевала популярность.
Не забудем про католический гимн Adeste Fideles, известный с XVIII века, и его годовщину. В завершающем аккорде концерта прозвучит Анданте из органного концерта Генделя, что станет прекрасным завершением данного музыкального марафона.
Вы сможете насладиться органной музыкой, исполняемой на уникальном историческом органе семейства Walcker, установленном в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской. Храм, построенный в начале XX века, сохраняет истинную французскую атмосферу и приглашает всех на великолепный концерты.
Концерт проведет лауреат международных конкурсов Николай Бронзов. Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта, и он предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность окунуться в праздничное настроение и насладиться великолепной органной музыкой!