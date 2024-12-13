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Рождественский Орган
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Рождественский Орган

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О концерте/спектакле

Рождественский концерт в соборе Петрикирхе

Любите органную музыку? Amadeus Concerts приглашает на уникальные праздничные концерты, которые объединят традиционные рождественские композиции и шедевры органной музыки разных эпох.

Что вас ждёт?

Концерт «Рождественский Орган» — это возможность окунуться в атмосферу европейского Рождества. В программу войдут известные рождественские произведения, которые создадут тот самый волшебный «Дух Рождества», о котором мы часто слышим в кино. Вы услышите звучание одного из самых величественных инструментов в историческом центре Петербурга — в стенах собора Петрикирхе, что на Невском проспекте.

Органное исполнение в этом соборе дарит не только насыщенные музыкальные впечатления, но и особое ощущение таинства и благоговения, присущее рождественским праздникам. Собор сам по себе создает неповторимую атмосферу, усиливающую ощущение праздника и света.

Почему стоит посетить?

Для тех, кто ищет возможность познакомиться с традициями рождественской музыки или просто насладиться изысканным звучанием органа, этот концерт станет незабываемым событием.

Приходите почувствовать атмосферу Рождества и насладиться великими произведениями в одном из самых красивых и исторически значимых мест Петербурга!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 декабря
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 1300 ₽

Фотографии

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