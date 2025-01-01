Меню
Рождественский орган при свечах
Рождественский орган при свечах

Рождественский орган при свечах

0+
0+

О концерте

Концерт при свечах в Доме журналиста

Не упустите возможность насладиться уникальным концертом при свечах, который состоится в Доме журналиста. В программе — знаменитые органные шедевры разных эпох и композиторов.

Исполнители

На сцене выступят талантливые музыканты: Евгения Казакова (орган) и Даниил Казаков (баритон). Их мастерство и взаимодействие создадут незабываемую атмосферу.

Особая атмосфера

Орган Johannus, который будет звучать на концерте, привнесет в исполнение особую гармонию и покой. Этот музыкальный инструмент славится своим качественным звучанием и умеет передавать всю глубину замыслов композиторов.

Для любителей классики

Концерт будет интересен не только ценителям органной музыки, но и всем, кто хочет насладиться романтической атмосферой и неповторимым звучанием классических произведений.

Приходите и позвольте музыке завладеть вашими сердцами!

Купить билет на концерт Рождественский орган при свечах

Декабрь
25 декабря четверг
18:00
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
от 799 ₽

