Рождественский орган при свечах

Концерт при свечах в Доме журналиста

Не упустите возможность насладиться уникальным концертом при свечах, который состоится в Доме журналиста. В программе — знаменитые органные шедевры разных эпох и композиторов.

Исполнители

На сцене выступят талантливые музыканты: Евгения Казакова (орган) и Даниил Казаков (баритон). Их мастерство и взаимодействие создадут незабываемую атмосферу.

Особая атмосфера

Орган Johannus, который будет звучать на концерте, привнесет в исполнение особую гармонию и покой. Этот музыкальный инструмент славится своим качественным звучанием и умеет передавать всю глубину замыслов композиторов.

Для любителей классики

Концерт будет интересен не только ценителям органной музыки, но и всем, кто хочет насладиться романтической атмосферой и неповторимым звучанием классических произведений.

Приходите и позвольте музыке завладеть вашими сердцами!