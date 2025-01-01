Рождественский орган при свечах в Санкт-Петербурге

В честь Нового года и Рождества Amadeus Concerts приглашает вас на праздничный концерт, где прозвучат традиционные рождественские произведения и избранная органная музыка разных эпох и композиторов. Концерт «Рождественский орган при свечах» — это уникальная возможность познакомиться с традицией европейской праздничной музыки и ощутить тот самый «дух Рождества», который мы привыкли видеть в кинофильмах.

Неповторимая атмосфера

Особую атмосферу создаст свет сотен свечей, которыми будет украшена сцена и весь зал. Подарите себе и своим близким незабываемый органный вечер — это будет по-настоящему волшебно!

Исполнители

В концерте выступят ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность

Концерт продлится 1 час без антракта. Не упустите шанс стать частью этой незабываемой музыкальной традиции!