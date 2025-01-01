Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рождественский орган при свечах
Киноафиша Рождественский орган при свечах

Рождественский орган при свечах

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Рождественский орган при свечах в Санкт-Петербурге

В честь Нового года и Рождества Amadeus Concerts приглашает вас на праздничный концерт, где прозвучат традиционные рождественские произведения и избранная органная музыка разных эпох и композиторов. Концерт «Рождественский орган при свечах» — это уникальная возможность познакомиться с традицией европейской праздничной музыки и ощутить тот самый «дух Рождества», который мы привыкли видеть в кинофильмах.

Неповторимая атмосфера

Особую атмосферу создаст свет сотен свечей, которыми будет украшена сцена и весь зал. Подарите себе и своим близким незабываемый органный вечер — это будет по-настоящему волшебно!

Исполнители

В концерте выступят ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность

Концерт продлится 1 час без антракта. Не упустите шанс стать частью этой незабываемой музыкальной традиции!

Купить билет на концерт Рождественский орган при свечах

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
31 декабря среда
20:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 1800 ₽

Фотографии

Рождественский орган при свечах Рождественский орган при свечах Рождественский орган при свечах Рождественский орган при свечах Рождественский орган при свечах Рождественский орган при свечах

В ближайшие дни

Вивальди. Времена Года
0+
Классическая музыка
Вивальди. Времена Года
4 октября в 16:00 КДЦ «Максим»
от 1600 ₽
Роспись игрушки Лабубу в от Артвайбс в ресторане Сплетни by Anna Asti
6+
Мастер-класс
Роспись игрушки Лабубу в от Артвайбс в ресторане Сплетни by Anna Asti
23 октября в 19:00 Сплетни by Anna Asti
от 3800 ₽
Органный концерт при свечах «Великолепие барокко и романтический орган»
6+
Классическая музыка
Органный концерт при свечах «Великолепие барокко и романтический орган»
30 ноября в 16:00 Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше