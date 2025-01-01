Рождественский Орган при Свечах в Готическом Соборе

Петербург – это не только Невский проспект и известные достопримечательности. В потаенном уголке города, вдали от шумных туристических толп, возвышается белоснежный шпиль храма, спроектированного известным зодчим Николаем Бенуа. В ноябре 2025 года здесь открывается новая точка органного притяжения в серии концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа».

Перед каждым концертом настоятель храма проведет увлекательную экскурсию. Вы узнаете интересные факты об истории храма и сможете посетить семейное захоронение династии Бенуа, расположенное в церковной крипте.

История храма

Храм был возведен в неороманском стиле на территории бывшего католического кладбища на Выборгской стороне в 1856–1859 годах. В 1877–1879 годах зодчий добавил колокольню по желанию прихода, что, по его мнению, нарушило гармонию изначального замысла. В советское время храм был закрыт, но в начале XXI века возвратился к верующим.

Волшебство Рождества

Зимним вечером, когда воздух пронизан предчувствием чудес, приглашаем вас насладиться концертом «Рождественский Орган при Свечах». В атмосфере готического собора, озаренного сотнями свечей, прозвучат музыкальные шедевры, способные согреть душу и создать праздничное настроение.

В программу концерта вошли:

Дитрих Букстехуде: Прелюдия ре мажор BuxWV 139

Иоганн Себастьян Бах: Пастораль фа мажор BWV 590

Антонио Вивальди: «Зима» из цикла «Времена года»

Петр Чайковский: «Танец Феи Драже» из балета «Щелкунчик»

Микаэл Таривердиев: «Снег над Ленинградом»

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Елена Рябко на электронном органе Johannus. Его продолжительность составит 1 час 10 минут без антракта. Концерт подходит для зрителей старше 6 лет.

Билеты и экскурсии

В продаже имеются билеты двух категорий – с экскурсии и без. Экскурсия начинается за 30 минут до концерта. Не упустите возможность окунуться в атмосферу праздника, тепла и вдохновения в Готическом Соборе!