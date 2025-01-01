С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в Петербурге состоится VIII органный фестиваль «Венок Рождества». Концерты фестиваля обещают стать настоящим музыкальным праздником, наполненным волшебством зимних праздников.
Концерты пройдут на семи петербургских площадках, которые способны удивить эксклюзивными интерьерами и атмосферой. Фестиваль также охватит и другие города России, создавая теплую и дружескую обстановку для зрителей.
Зрителей ждёт уникальное звучание семи различных органов, что создаст поистине неповторимую атмосферу многоголосия короля инструментов.
Основная программа «Рождественский орган при свечах: от Баха до Пярта» включает произведения лучших композиторов. Звучание праздничной Европы будет обеспечено дуэтом петербургских музыкантов: органисткой Лилией Кузнецовой и гобоистом Денисом Быстровым.
Классическую программу представит:
Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Концерт подходит для всех категорий зрителей старше 6 лет.
Не упустите возможность погрузиться в мир великолепной музыки и пережить незабываемые мгновения в рамках Рождественского органного марафона в Петербурге!