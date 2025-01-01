Меню
Рождественский орган при свечах от Баха до Пярта
6+
О концерте

Рождественский органный марафон в Петербурге

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в Петербурге состоится VIII органный фестиваль «Венок Рождества». Концерты фестиваля обещают стать настоящим музыкальным праздником, наполненным волшебством зимних праздников.

Фестиваль с богатой историей

Концерты пройдут на семи петербургских площадках, которые способны удивить эксклюзивными интерьерами и атмосферой. Фестиваль также охватит и другие города России, создавая теплую и дружескую обстановку для зрителей.

Зрителей ждёт уникальное звучание семи различных органов, что создаст поистине неповторимую атмосферу многоголосия короля инструментов.

Программа концертов

Основная программа «Рождественский орган при свечах: от Баха до Пярта» включает произведения лучших композиторов. Звучание праздничной Европы будет обеспечено дуэтом петербургских музыкантов: органисткой Лилией Кузнецовой и гобоистом Денисом Быстровым.

Композиторы и их произведения

  • Иоганн Себастьян Бах: Хоральная обработка Das alte Jahr vergangen ist (Уходит старый год) BWV 614, Фантазия соль мажор BWV 572, Хоральная обработка Nun komm, der Heiden Heiland (Приди, язычников Спаситель) BWV 659.
  • Жан-Батист Лойе: Соната до мажор для гобоя и органа.
  • Иоганн Людвиг Кребс: Фантазия соль минор для гобоя и органа.
  • Арво Пярт: Annum per annum (Из года в год).
  • Сэмюэль Себастьян Уэсли: Церковные колокола Голсуорси.
  • Йозеф Габриэль фон Райнбергер: Andante pastorale для гобоя и органа.
  • Сезар Франк: Пастораль FWV 31.
  • Жозеф Нойон: Пасторальное концертино для гобоя и органа.

Исполнители

Классическую программу представит:

  • Лилия Кузнецова — орган.
  • Денис Быстров — гобой, лауреат международных конкурсов.

Детали мероприятия

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Концерт подходит для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность погрузиться в мир великолепной музыки и пережить незабываемые мгновения в рамках Рождественского органного марафона в Петербурге!

Январь
8 января четверг
20:30
Собор Успения Пресвятой Девы Марии Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская, 11
от 1200 ₽

