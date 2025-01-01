Венок Рождества: волшебство органной музыки в Петербурге

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в наполненном энергией зимних праздников Петербурге пройдет VIII органный фестиваль «Венок Рождества». Вас ждет фейерверк стилей, калейдоскоп эпох и вдохновение от лучших музыкантов наших дней — всё это создаст незабываемую атмосферу органного празднества.

Концерты фестиваля состоятся на семи знаковых петербургских площадках с богатой историей и исключительными интерьерами, а также в других городах России. Теплая и уютная обстановка, великолепная музыка и уникальные интерьеры храмов создадут идеальные условия для погружения в мир органного звучания. Под девизом «Орган над городом» наш Рождественский марафон обещает стать настоящей музыкальной одиссеей!

Программа концертов

Тема фестиваля – «Рождественский орган при свечах: от Баха до Пярта». Основная звезда вечера — органист Лилия Кузнецова. В программе прозвучат произведения от классиков до современных композиторов, представляя звуки праздничной Европы.

Неповторимое звучание

Германия: Иоганн Себастьян Бах с хоральными обработками и великолепной Фантазией во французском стиле.

Англия: Сэмюэль Себастьян Уэсли и его влияние на церковную музыку. Особенность — церковные колокола Голсуорси.

Франция: Сезар Франк и его Пастораль, соединяющая землю и небеса.

Современность: Арво Пятр с «Annum per annum» — эффектные гармонии для органа.

Завершит вечер соната Александра Гильмана, напоминающая о свете Рождества.

Уникальный орган и его история

Особое внимание стоит уделить органу Walcker, установленному в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской. Этот инструмент, созданный в 1910 году, удивляет своим многообразным звучанием как барочной, так и романтической музыки.

Храм Матери Божией Лурдской, возведенный по проекту Леонтия Бенуа, стал мягким уголком Франции в Петербурге. Интересный факт: во время визита генерала де Голля в 1966 году окрестности храма были заасфальтированы и украшены цветами за одну ночь!

Программа концерта

Иоганн Себастьян Бах – Хоральная обработка «Уходит старый год» BWV 614

Ральф Воан-Уильямс – Уэльский гимн «Rhosymedre»

Арво Пярт – «Annum per annum»

Сэмюэль Себастьян Уэсли – «Церковные колокола Голсуорси»

Сезар Франк – Пастораль FWV 31

Александр Гильман – Соната № 1 ре минор, «Пастораль»

Исполнитель: Лилия Кузнецова, орган

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта

Концерт предназначен для: всех категорий зрителей старше 6 лет.

Приходите насладиться магией рождественской музыки и уникальными органными звуками в сердце Петербурга!