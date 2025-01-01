С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в наполненном энергией зимних праздников Петербурге пройдет VIII органный фестиваль «Венок Рождества». Вас ждет фейерверк стилей, калейдоскоп эпох и вдохновение от лучших музыкантов наших дней — всё это создаст незабываемую атмосферу органного празднества.
Концерты фестиваля состоятся на семи знаковых петербургских площадках с богатой историей и исключительными интерьерами, а также в других городах России. Теплая и уютная обстановка, великолепная музыка и уникальные интерьеры храмов создадут идеальные условия для погружения в мир органного звучания. Под девизом «Орган над городом» наш Рождественский марафон обещает стать настоящей музыкальной одиссеей!
Тема фестиваля – «Рождественский орган при свечах: от Баха до Пярта». Основная звезда вечера — органист Лилия Кузнецова. В программе прозвучат произведения от классиков до современных композиторов, представляя звуки праздничной Европы.
Особое внимание стоит уделить органу Walcker, установленному в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской. Этот инструмент, созданный в 1910 году, удивляет своим многообразным звучанием как барочной, так и романтической музыки.
Храм Матери Божией Лурдской, возведенный по проекту Леонтия Бенуа, стал мягким уголком Франции в Петербурге. Интересный факт: во время визита генерала де Голля в 1966 году окрестности храма были заасфальтированы и украшены цветами за одну ночь!
Исполнитель: Лилия Кузнецова, орган
Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта
Концерт предназначен для: всех категорий зрителей старше 6 лет.
Приходите насладиться магией рождественской музыки и уникальными органными звуками в сердце Петербурга!