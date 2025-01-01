Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рождественский орган при свечах: от Баха до Пярта
Киноафиша Рождественский орган при свечах: от Баха до Пярта

Рождественский орган при свечах: от Баха до Пярта

6+
Возраст 6+

О концерте

Венок Рождества: волшебство органной музыки в Петербурге

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в наполненном энергией зимних праздников Петербурге пройдет VIII органный фестиваль «Венок Рождества». Вас ждет фейерверк стилей, калейдоскоп эпох и вдохновение от лучших музыкантов наших дней — всё это создаст незабываемую атмосферу органного празднества.

Концерты фестиваля состоятся на семи знаковых петербургских площадках с богатой историей и исключительными интерьерами, а также в других городах России. Теплая и уютная обстановка, великолепная музыка и уникальные интерьеры храмов создадут идеальные условия для погружения в мир органного звучания. Под девизом «Орган над городом» наш Рождественский марафон обещает стать настоящей музыкальной одиссеей!

Программа концертов

Тема фестиваля – «Рождественский орган при свечах: от Баха до Пярта». Основная звезда вечера — органист Лилия Кузнецова. В программе прозвучат произведения от классиков до современных композиторов, представляя звуки праздничной Европы.

Неповторимое звучание

  • Германия: Иоганн Себастьян Бах с хоральными обработками и великолепной Фантазией во французском стиле.
  • Англия: Сэмюэль Себастьян Уэсли и его влияние на церковную музыку. Особенность — церковные колокола Голсуорси.
  • Франция: Сезар Франк и его Пастораль, соединяющая землю и небеса.
  • Современность: Арво Пятр с «Annum per annum» — эффектные гармонии для органа.
  • Завершит вечер соната Александра Гильмана, напоминающая о свете Рождества.

Уникальный орган и его история

Особое внимание стоит уделить органу Walcker, установленному в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской. Этот инструмент, созданный в 1910 году, удивляет своим многообразным звучанием как барочной, так и романтической музыки.

Храм Матери Божией Лурдской, возведенный по проекту Леонтия Бенуа, стал мягким уголком Франции в Петербурге. Интересный факт: во время визита генерала де Голля в 1966 году окрестности храма были заасфальтированы и украшены цветами за одну ночь!

Программа концерта

  • Иоганн Себастьян Бах – Хоральная обработка «Уходит старый год» BWV 614
  • Ральф Воан-Уильямс – Уэльский гимн «Rhosymedre»
  • Арво Пярт – «Annum per annum»
  • Сэмюэль Себастьян Уэсли – «Церковные колокола Голсуорси»
  • Сезар Франк – Пастораль FWV 31
  • Александр Гильман – Соната № 1 ре минор, «Пастораль»

Исполнитель: Лилия Кузнецова, орган
Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта
Концерт предназначен для: всех категорий зрителей старше 6 лет.

Приходите насладиться магией рождественской музыки и уникальными органными звуками в сердце Петербурга!

Купить билет на концерт Рождественский орган при свечах: от Баха до Пярта

Помощь с билетами
В других городах
Январь
10 января суббота
20:00
Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери Санкт-Петербург, Ковенский пер., 7
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Пять вечеров из жизни Моцарта. Вечер 4
6+
Классическая музыка
Пять вечеров из жизни Моцарта. Вечер 4
26 февраля в 19:00 Дом Кочневой
от 1200 ₽
Концерт под звездами «Lana Del Rey. Tribute under stars»
6+
Живая музыка
Концерт под звездами «Lana Del Rey. Tribute under stars»
13 декабря в 21:00 Планетарий
от 2100 ₽
Шоу саундтреков. Людовико Эйнауди: Experience. Imperial Orchestra
6+
Классическая музыка
Шоу саундтреков. Людовико Эйнауди: Experience. Imperial Orchestra
6 марта в 20:00 Imperial Hall
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше