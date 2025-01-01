Рождественский органный марафон в Петербурге

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в Петербурге пройдет VIII органный фестиваль «Венок Рождества». Этот музыкальный праздник обещает стать настоящим оделом для ценителей органной музыки, сочетая фейерверк стилей и вдохновение лучших музыкантов нашего времени.

Место проведения

Концерты фестиваля будут проходить на семи различных площадках с богатой историей и уникальными интерьерами, а также в городах России. Каждый концерт подарит зрителям незабываемую атмосферу: теплая обстановка, чудесная музыка и изысканные интерьеры храмов создадут особое настроение.

Программа концерта

Главная программа под названием «Рождественский орган при свечах: от Баха до Jingle Bells» подготовлена легендарной органной парой Диной Ихиной и Денисом Маханьковым. Они обещают удивить зрителей любимыми мелодиями и праздничными попурри, которые будут исполнены на органе соло и в дуэтах.

Атмосфера праздника

Вечер начнется и завершится музыкой из популярного балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик», который включает в себя множество известных хитов. На концерте вы сможете услышать хрустальный танец Феи Драже и волшебное Па-де-де Мари с Щелкунчиком.

Звучание Рождества

Не обойдется без знаменитой «Тихой ночи» — песни, написанной Францем Грубером на текст священника Йозефа Мора, которая уже на протяжении трех веков звучит в честь рождества в разных уголках мира.

Яркие моменты вечера

Среди произведений, которые прозвучат, будут Славянский танец Антонина Дворжака и Павана Ханса Андре Штамма, а также легендарная Токката и фуга ре минор Иоганна Себастьяна Баха. Вечер украсит своеобразное попурри на рождественские мелодии, включая известный хит Jingle Bells — изначально написанный Джеймсом Пьерпонтом к Дню благодарения.

Финал и исполнители

Концерт закончится «Крамер-версией» рождественской песни «В лесу родилась елочка», созданной пианистом-виртуозом Даниилом Крамером. Программа «Рождественский орган при свечах: от Баха до Jingle Bells» станет непревзойденным подарком этой зимой.

Информация для зрителей

Исполнители: лауреаты международных конкурсов, Дина Ихина и Денис Маханьков (орган). Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет и продлится 1 час 10 минут без антракта.