Рождественский органный фестиваль "Венок Рождества"

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в Санкт-Петербурге, наполненном удивительной энергетикой зимних праздников, состоится VIII органный фестиваль «Венок Рождества». Концерты фестиваля обещают быть настоящим фейерверком стилей, калейдоскопом эпох и вдохновением лучших музыкантов наших дней.

Фестиваль пройдет на семи исторических площадках города, а также в других городах России. Уникальная атмосфера храмов, теплая обстановка и разнообразие музыкальных интерьеров создадут неповторимый фон для органного празднества. Девиз мероприятия «Орган над городом» отлично отражает дух этого праздника.

Программа вечера

Специальный концерт под названием «Рождественский орган при свечах: от Баха до Jingle Bells» откроется и завершится музыкой из балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик», а также включит в себя любимые мелодии, праздничные попурри и фантазии в исполнении органных дуэтов.

Ведущие музыканты Дина Ихина и Денис Маханьков порадуют зрителей произведениями, которые стали символом Рождества. Слушатели смогут насладиться кальянным Танцем Феи Драже, а также слышать музыкальное воплощение рождественской песни «Тихая ночь» и Славянский танец Антонина Дворжака.

Интересные факты

Знаете ли Вы, что знаменитый рождественский хит «Jingle Bells» изначально был написан для Дня благодарения? Композитор Джеймс Пьерпонт создал музыку в 1857 году, и она не имела никакого отношения к Рождеству, пока не приобрела популярность благодаря образу саней, мчащихся по снегу.

На концерте также прозвучит «Крамер-версия» рождественской песни «В лесу родилась елочка» в исполнении пианиста-виртуоза Даниила Крамера.

Орган в уникальном храме

Органы, на которых будут звучать композиции, обеспечивают великолепное звучание благодаря своему уникальному строению. Один из таких органов был создан династией Валькер в 1910 году и находится в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской, который был построен в южнофранцузском романском стиле.

Храм представляет собой уникальный уголок Петербурга, сохранивший свою красоту и атмосферу. Он стал известен тем, что в его стенах имел возможность проводить богослужения французской католической общины на протяжении многих лет, не закрывая свои двери даже в советский период.

Исполнители

Концерт выполнят лауреаты международных конкурсов, а также обладатели премии «Народное признание - 2015»: Дина Ихина и Денис Маханьков на органах.

Подробности

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Он подходит зрителям старше 6 лет.

Приглашаем вас на незабываемое музыкальное путешествие, которое подарит волшебные моменты во время рождественских праздников!