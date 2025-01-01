Рождественский орган при свечах: от Баха до Чайковского

Рождественский органный фестиваль «Венок Рождества» в Петербурге

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в Петербурге пройдет VIII органный фестиваль «Венок Рождества». Это музыкальное событие наполнит город удивительной атмосферой зимних праздников. Концерты состоятся на семи уникальных петербургских площадках, где звучание органа создаст уникальный музыкальный процесс, пронизанный красотой и гармонией.

Фестиваль раскроет богатство стилей и эпох — от Баха до Чайковского, создав теплую и дружественную атмосферу для зрителей. Слоган фестиваля: «Орган над городом». В этом году уникальные интерьеры храмов и атмосферные исторические локации Северной столицы предстанут в полном свете, в окружении свечей и волшебной музыки.

Программа концертов

В первый вечер будет исполнен знаменитый финал «Аллилуйя» из оратории Генделя «Мессия». Эта оратория более трех веков назад стала важной частью музыкальной культуры и привлекает зрителей величественным звучанием и глубокими эмоциями. Специальным гостем вечера станет Ян Питерсзон Свелинк, нидерландский композитор и органист, известный своим виртуозным мастерством и педагогическими талантами. Его наследие живет в произведениях многих учеников, ставших основателями северогерманской органной школы.

Музыка Баха также станет неотъемлемой частью вечера. В программу войдет одна из хоральных обработок, а также музыкальные фрагменты из знаменитого балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». Зрители смогут насладиться хрустальным звучанием танца Феи Драже и очарованием Вальса цветов.

Также прозвучит «Рождественский концерт» Арканжело Корелли, созданный по заказу кардинала Пьетро Оттобони. Сочинение основано на рождественском хорале Fatto per la notte di natale, который был известен в XVII веке. Музыка продолжит вечер музыкальными эпизодами из Первой симфонии Луи Вьерна, величайшего органиста и композитора.

Уникальная атмосфера

Концерты проходят в полумраке Шведской церкви Святой Екатерины, которая была построена в 1865 году. Ее удивительная акустика и исторический облик идеально подходят для звучания органной музыки. Каждое выступление создаст уникальное ощущение праздника при свете свечей, погружая зрителей в чарующую музыку Рождества.

Подробности о программе

Георг Фридрих Гендель — «Аллилуйя» из оратории «Мессия»

Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия и фуга до мажор BWV 531, хоральная обработка Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645

Джон Фрэнсис Уэйд — Католический рождественский гимн «Adeste Fideles»

Ян Питерсзон Свелинк — «More Palatino»

Иван Мокшин — «Сицилиана на русские темы»

Арканжело Корелли — «Concerto Grosso Per la notte di Natale № 8 op. 6»

Луи Вьерн — Постлюдия из цикла «24 пьесы в свободном стиле», Симфония № 1 для органа соло: V. Анданте, VI. Финал

Петр Чайковский — Музыка из балета «Щелкунчик»: Танец феи Драже, Вальс цветов

Исполнитель: Иван Мокшин, орган (электронный орган Johannus). Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность окунуться в атмосферу рождественского праздника с великолепной органной музыкой!