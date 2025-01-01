Рождественский орган при свечах. Концерт в готическом соборе

Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа

Петербург – это не только Невский проспект и Дворцовая площадь. В потаенном уголке города, скрытом от шумных туристических толп, находится белоснежный шпиль римско-католического храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы. Этот архитектурный шедевр был спроектирован выдающимся зодчим Николаем Бенуа и вскоре станет новым центром органного притяжения.

В ноябре 2025 года здесь стартует серия концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа». Лучшие органисты современности удивят вас разнообразием программ. Но это еще не все: перед каждым концертом настоятель храма проведет экскурсию, где вы узнаете интересные факты из истории храма и посетите семейное захоронение династии Бенуа в церковной крипте.

История храма Бенуа

Архитектурное творение Николая Бенуа было возведено в неороманском стиле в период с 1856 по 1859 год. В 1877–1879 годах зодчий дополнил ансамбль колокольней, хотя позже выражал недовольство из-за потери гармонии в своем замысле. В советское время кладбище было уничтожено, а церковь закрыта, однако в начале XXI века храм был возвращен верующим.

Концертная программа

В полумраке Готического Собора, где мерцающие витражи оживают в свете свечей, зазвучит орган, чтобы наполнить своды волшебными красками Рождества. Программа вечера станет настоящим путешествием через время и пространство, погружая слушателей в мир барочной гармонии и рождественских песен.

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) : Пастораль BWV 590

: Пастораль BWV 590 Жан-Франсуа Дандрие (1682–1738) : A minuit fut fait un réveil (оферторий) Mais on san es alle Il fait bon aimer Il n'est rien de plus tendre A minuit fut fait un réveil из Livre de noëls pour l’orgue et le clavecin

: Клод Бальбатра (1724–1799) : Premier Suite de Noëls (Prelude - A la venue de noël - Joseph est bien Marie - Ah! ma voisine, es tu fâchée - Fous les Bourgeois de Châtres) Концерт ре мажор: Prelude – Allegro – Allegro

:

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Александра Веткина на электронном органе Johannus.

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Информация о билетах

В продаже доступны билеты двух категорий: с экскурсией и без экскурсии. Экскурсия начинается за 30 минут до концерта.

Этот концерт – возможность прикоснуться к волшебству Рождества и ощутить вечные ценности веры, надежды и любви. Звуки organ'а наполнят сердца радостью и душевным теплом в преддверии светлого праздника.