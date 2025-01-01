VIII органный фестиваль «Венок Рождества»

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в Санкт-Петербурге, наполненном удивительной энергетикой зимних праздников, будут проходить концерты VIII органного фестиваля «Венок Рождества». Это уникальное событие предложит зрителям фейерверк стилей, калейдоскоп эпох и вдохновение лучших музыкантов современности.

Фестивальные концерты состоятся на семи петербургских площадках с богатой историей и эксклюзивными интерьерами, а также в других городах России. Атмосфера дружелюбия, чудесная музыка и уникальные интерьеры исторических храмов создадут неповторимый опыт, который запомнится надолго.

Орган над городом — таков девиз Рождественского органного марафона, который предложит зрителям насладиться многоголосием короля инструментов.

Рождественский орган при свечах: Бах и Галантная Франция

В программе концерта выступит Анна Хоменя, лауреат международных конкурсов. Зрителей ждет вечер, наполненный музыкой Франции и Германии, изысками рококо, космическим Бахом и любимыми рождественскими мелодиями.

Концерт откроют оперные шедевры непревзойденного мастера рококо Жана-Филиппа Рамо в роскошных органных транскрипциях. Этот композитор сделал значительный вклад в эволюцию французского музыкального театра и создал новый оперный стиль, ставший предметом восхищения и споров.

Также прозвучат чудесные ноэли двух представителей стиля рококо: Клода Луи Дакена и Клода Бальбатра. Ноэль — это изложение евангельских сюжетов, связанных с Рождеством, и его расцвет пришелся на XVI век. Дакен и Бальбатра оставили яркий след в истории органной музыки.

Музыка Баха и рождественские мелодии

Опус не может обойтись без музыки Иоганна Себастьяна Баха. Прозвучит его знаменитая Фантазия, написанная во французском стиле. Она была создана в период увлечения Баха переписыванием произведений знаменитого французского органиста Николя де Гриньи.

Также зрителей ожидает «Тихая ночь» — самая популярная рождественская песня, написанная Францем Грубером на текст священника Йозефа Мора. Эта мелодия прозвучит в исполнении на органе, ставшем символом Рождества во всем мире.

Концерт завершит легендарная Токката и фуга ре минор Иоганна Себастьяна Баха, оставляя зрителей в полнейшем восторге.

Программа концерта

Жан-Филипп Рамо (1683–1764) — Фрагменты из опер в переложении для органа

(1683–1764) — Фрагменты из опер в переложении для органа Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — Фантазия соль мажор BWV 572 (Pièce d’orgue)

(1685–1750) — Фантазия соль мажор BWV 572 (Pièce d’orgue) Луи Клод Дакен (1694–1772) — Ноэль

(1694–1772) — Ноэль Франц Грубер (1787–1863) — Тихая ночь (Stille nacht)

(1787–1863) — Тихая ночь (Stille nacht) Клод Бальбатр (1724–1799) — Ноэль Quand Jesus naquit a Noel

(1724–1799) — Ноэль Quand Jesus naquit a Noel Иоганн Себастьян Бах — Токката и фуга ре минор BWV 565

Исполнитель: Анна Хоменя, орган. Электронный орган Johannus. Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта; концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.