Рождественский маркет в особняке XIX века «Волшебная страна грёз»

Рождественский маркет в особняке XIX века

Приглашаем вас на уникальный рождественский маркет, который превратит особняк XIX века в сказочный мир. Здесь вспомнят атмосферу новогодних праздников прошлых лет, где торжественность, хрусталь и аромат живых елей создадут неповторимое настроение светлых грёз.

Эстетика императорской эпохи

В основе маркета лежит роскошь императорской эпохи и художественные образы картин великих художников. Посетителей вдохновит образ «Царевны-Лебеди» Михаила Врубеля, который станет одним из центральных мотивов оформления.

Ювелирное искусство Костромы

Первый этаж особняка будет посвящён ювелирному искусству Костромы, родины Снегурочки и ювелирной столицы России. Гости смогут ознакомиться и приобрести авторские работы лучших мастеров ювелирного дома Kabarovsky и других известных брендов Костромской области. Здесь зима обретает волшебство и светлые грёзы.

Винтажные проекты Петербурга

На втором этаже вас ждут интересные винтажные проекты Петербурга: от украшений и посуды до парфюма, предметов гардероба, домашнего декора и искусства. Это отличная возможность найти идеальный новогодний подарок для себя и своих близких.

Не упустите шанс создать свою собственную сказку в волшебной стране грёз!

27 декабря суббота
11:00
Особняк Мясникова Санкт-Петербург, Восстания, 45
от 950 ₽
28 декабря воскресенье
11:00
Особняк Мясникова Санкт-Петербург, Восстания, 45
от 950 ₽
29 декабря понедельник
11:00
Особняк Мясникова Санкт-Петербург, Восстания, 45
от 950 ₽
30 декабря вторник
11:00
Особняк Мясникова Санкт-Петербург, Восстания, 45
от 950 ₽
31 декабря среда
11:00
Особняк Мясникова Санкт-Петербург, Восстания, 45
от 950 ₽
2 января пятница
10:00
Особняк Мясникова Санкт-Петербург, Восстания, 45
от 950 ₽
3 января суббота
10:00
Особняк Мясникова Санкт-Петербург, Восстания, 45
от 950 ₽
4 января воскресенье
10:00
Особняк Мясникова Санкт-Петербург, Восстания, 45
от 950 ₽
5 января понедельник
10:00
Особняк Мясникова Санкт-Петербург, Восстания, 45
от 950 ₽
6 января вторник
10:00
Особняк Мясникова Санкт-Петербург, Восстания, 45
от 950 ₽
7 января среда
10:00
Особняк Мясникова Санкт-Петербург, Восстания, 45
от 950 ₽
8 января четверг
10:00
Особняк Мясникова Санкт-Петербург, Восстания, 45
от 950 ₽
9 января пятница
10:00
Особняк Мясникова Санкт-Петербург, Восстания, 45
от 950 ₽
10 января суббота
10:00
Особняк Мясникова Санкт-Петербург, Восстания, 45
от 950 ₽
11 января воскресенье
10:00
Особняк Мясникова Санкт-Петербург, Восстания, 45
от 950 ₽

Все выставки Москвы
