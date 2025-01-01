Рождественский маркет в особняке XIX века

Приглашаем вас на уникальный рождественский маркет, который превратит особняк XIX века в сказочный мир. Здесь вспомнят атмосферу новогодних праздников прошлых лет, где торжественность, хрусталь и аромат живых елей создадут неповторимое настроение светлых грёз.

Эстетика императорской эпохи

В основе маркета лежит роскошь императорской эпохи и художественные образы картин великих художников. Посетителей вдохновит образ «Царевны-Лебеди» Михаила Врубеля, который станет одним из центральных мотивов оформления.

Ювелирное искусство Костромы

Первый этаж особняка будет посвящён ювелирному искусству Костромы, родины Снегурочки и ювелирной столицы России. Гости смогут ознакомиться и приобрести авторские работы лучших мастеров ювелирного дома Kabarovsky и других известных брендов Костромской области. Здесь зима обретает волшебство и светлые грёзы.

Винтажные проекты Петербурга

На втором этаже вас ждут интересные винтажные проекты Петербурга: от украшений и посуды до парфюма, предметов гардероба, домашнего декора и искусства. Это отличная возможность найти идеальный новогодний подарок для себя и своих близких.

Не упустите шанс создать свою собственную сказку в волшебной стране грёз!