Спектакль Рождественский лучик

Рождественский концерт в Концертном зале Екатерининского собрания

Программа включает завораживающую песочную анимацию в исполнении художницы Оксаны Чунчуковой. Музыкальные сказки из этого цикла не только познавательны, но и поучительны, полны поэзии и мудрости.

Интерактивные концерты для детей

На концертах Ольги Пикколо дети становятся свидетелями и участниками чудес. Музыка рождается прямо у них на глазах, а рядом с артистами мирового уровня выступают юные таланты — воспитанники музыкальных школ города.

Живое взаимодействие и импровизация

Концерты включают много двигательных упражнений, элементы импровизации и совместное музицирование в детском шумовом оркестре. Ольга Пикколо создает атмосферу, где даже самые маленькие зрители (двух- и трехлетние дети) могут активно участвовать в процессе, не давая скучать никому.

«Рождественский лучик» — это праздник для всей семьи, который погружает в атмосферу волшебства, радости и музыки.