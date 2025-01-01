Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рождественский лучик
Киноафиша Рождественский лучик

Спектакль Рождественский лучик

0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Рождественский концерт в Концертном зале Екатерининского собрания

Программа включает завораживающую песочную анимацию в исполнении художницы Оксаны Чунчуковой. Музыкальные сказки из этого цикла не только познавательны, но и поучительны, полны поэзии и мудрости.

Интерактивные концерты для детей

На концертах Ольги Пикколо дети становятся свидетелями и участниками чудес. Музыка рождается прямо у них на глазах, а рядом с артистами мирового уровня выступают юные таланты — воспитанники музыкальных школ города.

Живое взаимодействие и импровизация

Концерты включают много двигательных упражнений, элементы импровизации и совместное музицирование в детском шумовом оркестре. Ольга Пикколо создает атмосферу, где даже самые маленькие зрители (двух- и трехлетние дети) могут активно участвовать в процессе, не давая скучать никому.

«Рождественский лучик» — это праздник для всей семьи, который погружает в атмосферу волшебства, радости и музыки.

В ролях
Ольга Пикколо
Оксана Чунчукова
Александр Широков
Федор Кириллов
Ольга Котлярова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 января
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
12:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Заводной апельсин
16+
Драма
Заводной апельсин
20 сентября в 19:00 Камерный театр Малыщицкого
от 2000 ₽
Таня
16+
Премьера Драма Современная драма
Таня
3 сентября в 19:30 Театр-фестиваль «Балтийский дом»
от 800 ₽
Ретро
16+
Премьера Драма
Ретро
22 января в 19:30 Театр им. Ленсовета
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше