Рождественский концерт
Киноафиша Рождественский концерт

Рождественский концерт

12+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+

О концерте

Рождественский концерт в Камерном театре «Площадка на Грибоедова»

В преддверии самого волшебного праздника в году Камерный театр «Площадка на Грибоедова» спешит поделиться неповторимой атмосферой Рождества. Приглашаем вас в мир традиций и теплоты, где запах хвои гармонично переплетается с радостными вскриками детей, а мерцание свечей создает удивительное настроение.

Волшебство Рождества

Для многих людей Рождество — это не просто праздник, а настоящее таинство, полное магии и ожидания чудес. В нашем концерте мы постараемся передать эти чувства и подарить зрителям ощущение волшебства, которое сопутствует этому времени года.

Уникальная программа концерта

На сцене прозвучат популярные рождественские мелодии, а также авторские композиции, создающие уютную атмосферу. Творческий коллектив театра готовит незабываемые номера, которые порадуют как взрослых, так и детей.

Праздничные традиции

Каждый номер будет наполнен духом Рождества, отобранные с любовью песни и танцы создадут уникальную праздничную атмосферу. Мы уверены, что каждый зритель сможет найти здесь что-то близкое и родное.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного события. Позвольте себе насладиться культурным наследием и традициями, которые объединяют поколения.

Купить билет на концерт Рождественский концерт

Январь
6 января вторник
19:00
Камерный театр «Площадка на Грибоедова» Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, 107/6
от 1400 ₽

