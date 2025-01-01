Рождественский концерт к 100-летию филармонии

В канун Рождества в Малом зале филармонии состоится Рождественский концерт, где выступят выдающиеся исполнители: народный артист РСФСР Сергей Лейферкус, народный артист России Николай Буров и пианист Егор Прокопьев. Концерт обещает стать ярким событием XXI Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств».

Программа концерта

В программе концерта — тщательно отобранные произведения русских композиторов, рождественские псалмы и вокальный цикл Антонина Дворжака «Библейские песни». Такое разнообразие обещает подарить незабываемые моменты зрителям.

Сергей Лейферкус — выдающийся мастер вокального искусства

Сергей Лейферкус — известный баритон, получивший признание за уникальное соединение звука и смысла в своих исполнениях. В 1980-е годы он стал заметной фигурой, выступив на престижных фестивалях и сценах, таких как Мариинский театр, Королевский оперный театр Ковент-Гарден, Метрополитен-опера и многих других.

Он также сотрудничает с ведущими симфоническими оркестрами мира и дирижерами, такими как Юрий Темирканов, Валерий Гергиев и Зубин Мета. В репертуаре артиста более пятидесяти оперных партий, в том числе значительная часть посвящена русской музыке.

Записи и достижения

Сергей Лейферкус является автором около сорока компакт-дисков. Его первая запись песен Мусоргского была номинирована на премию «Грэмми», а полное собрание песен этого композитора удостоено приза Diapason D’or.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального торжества!