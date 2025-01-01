Рождественский концерт

Новогодний концерт в Малом Мраморном дворце

Знаете, где в Петербурге рождается настоящее новогоднее настроение? 27 декабря Малый Мраморный дворец откроет свои двери для тех, кому хочется чего‑то особенного. Залы, которые обычно скрыты от глаз, наполнятся волшебными звуками оперы и чарующими рождественскими мелодиями.

Архитектурное чудо Северной столицы

Малый Мраморный дворец, или Особняк Н.А. Кушелева-Безбородко, — истинная жемчужина архитектуры Петербурга. Построенный в лучших традициях итальянского Ренессанса, дворец восхищает гармонией форм и красотой линий. За великолепным мраморным фасадом скрываются аутентичные интерьеры XIX века, бережно хранящие дух прошедшей эпохи.

Красочные плафоны, изящные лепные карнизы и роскошные светильники создают неповторимую атмосферу аристократической резиденции. Эта камерная обстановка станет идеальным фоном для музыкального представления, которым смогут насладиться счастливые зрители.

Уникальная программа вечера

На концерте прозвучат арии и дуэты из бессмертных опер Пуччини, Масканьи и других мастеров. Особое настроение создадут неаполитанские канцоны и произведения композитора Арно Бабаджаняна, в которых встретятся восточная чувственность и классическая гармония.

Зрители станут свидетелями блистательных выступлений звёзд мировой оперы. Итальянское сопрано Кьяра Таиджи и итало-бельгийский тенор Микаэль Спадаччини подарят публике незабываемые минуты. Таиджи, ученица великой Ренаты Тебальди, своими вокальными данными порадует слушателей, исполнив произведения великих композиторов. Спадаччини, обладающий мощным голосом, отразит в своих номерах страсть и горечь, превращая каждую ария в монолог души.

Не только музыка!

Концерт будет сопутствовать эксклюзивный рассказ об истории дворца, который раньше служил резиденцией морганатической супруги Императора Александра II и хранил коллекции, ныне выставленные в Эрмитаже. Ведущие эксперты Санкт-Петербурга откроют завесу над интригующим прошлым этого замечательного здания.

Этот вечер станет идеальным началом праздничного сезона, наполненным музыкальными шедеврами, архитектурным великолепием и душевной атмосферой Рождества!

Протокол вечера: