Рождественский концерт детской филармонии в Екатеринбурге

Рождественский концерт детской филармонии в Екатеринбурге – это добрая традиция, полюбившаяся как зрителям, так и участникам. Концерт всегда превращается в фейерверк ликующих и праздничных композиций, которые включают как классические, так и современные произведения. Наполненные духовным светом, эти музыкальные номера создают атмосферу счастливого семейного праздника.

Участники концерта

В этом году на сцене выступят Капелла мальчиков и юношей, а также Джаз-хор. Зрители смогут насладиться сложными духовными композициями, исполненными опытными концертными составами, а также простыми и звонкими рождественскими песнями от начинающих артистов.

Не упустите возможность стать частью этого яркого события, которое подарит вам тепло и радость Рождества!