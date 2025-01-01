Рождественский концерт Владимира Спивакова

Традиционный концерт к Рождеству от «Виртуозов Москвы»

Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под руководством выдающегося маэстро Владимира Спивакова снова готов порадовать своих слушателей. В канун католического Рождества оркестр выступит в Светлановском зале Дома музыки, создавая атмосферу самого доброго праздника в году.

История оркестра

В 1979 году Владимир Спиваков объединил лучших музыкантов российской столицы, основав камерный оркестр «Виртуозы Москвы». С тех пор коллектив завоевал признание не только в России, но и за ее пределами. Музыканты выступают в самых известных концертных залах мира и даже в маленьких городах, что делает их доступными для широкой аудитории.

Достижения и уникальность

«Виртуозы Москвы» являются единственным российским оркестром с записями под знаменитыми лейблами BMG Classics и RCA Red Seal. С момента создания оркестра, его бессменным художественным руководителем и главным дирижером является Владимир Спиваков. Благодаря его многолетней и кропотливой работе, «Виртуозы Москвы» вошли в число лучших камерных оркестров мира.

Не упустите возможность насладиться уникальным звучанием и атмосферой праздника на концерте, который станет настоящим подарком для всех любителей музыки!