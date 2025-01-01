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Рождественский концерт Владимира Спивакова
Билеты от 7000₽
Киноафиша Рождественский концерт Владимира Спивакова

Рождественский концерт Владимира Спивакова

6+
Возраст 6+
Билеты от 7000₽

О концерте/спектакле

Традиционный концерт к Рождеству от «Виртуозов Москвы»

Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под руководством выдающегося маэстро Владимира Спивакова снова готов порадовать своих слушателей. В канун католического Рождества оркестр выступит в Светлановском зале Дома музыки, создавая атмосферу самого доброго праздника в году.

История оркестра

В 1979 году Владимир Спиваков объединил лучших музыкантов российской столицы, основав камерный оркестр «Виртуозы Москвы». С тех пор коллектив завоевал признание не только в России, но и за ее пределами. Музыканты выступают в самых известных концертных залах мира и даже в маленьких городах, что делает их доступными для широкой аудитории.

Достижения и уникальность

«Виртуозы Москвы» являются единственным российским оркестром с записями под знаменитыми лейблами BMG Classics и RCA Red Seal. С момента создания оркестра, его бессменным художественным руководителем и главным дирижером является Владимир Спиваков. Благодаря его многолетней и кропотливой работе, «Виртуозы Москвы» вошли в число лучших камерных оркестров мира.

Не упустите возможность насладиться уникальным звучанием и атмосферой праздника на концерте, который станет настоящим подарком для всех любителей музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 декабря
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 7000 ₽

Фотографии

Рождественский концерт Владимира Спивакова Рождественский концерт Владимира Спивакова Рождественский концерт Владимира Спивакова Рождественский концерт Владимира Спивакова

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