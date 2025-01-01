Рождественский концерт Уральского народного хора

Уральский центр народного искусства им. Родыгина приглашает вас на незабываемый Рождественский концерт Уральского народного хора. Это событие объединит в себе традиции народной музыки и дух зимнего праздника, создавая уникальную атмосферу для зрителей.

Место проведения

Мероприятие пройдет в уютных стенах Уральского центра народного искусства им. Родыгина, который славится своим теплым приемом и отличной акустикой.

Что вас ждет

Уральский народный хор — это не просто музыкальный коллектив. Это хранители народных традиций, которые передают богатство русской культуры через песни и танцы. В программе концерта вы услышите как традиционные рождественские мелодии, так и современные обработки известных произведений.

Интересные факты

Уральский народный хор был основан в 1936 году и за свою историю завоевал множество наград на всероссийских и международных конкурсах.

Концерты хора известны своим ярким костюмированным представлением, где каждый элемент подчеркивает национальный колорит.

Хор активно участвует в благотворительных мероприятиях, поддерживая культурные инициативы и проекты для детей и молодежи.

Билеты

Билеты на концерт можно приобрести на сайте Уральского центра народного искусства или в кассах учреждения. Рекомендуем не откладывать покупку, так как интерес к мероприятию велик, а количество мест ограничено!

Приходите и подарите себе и своим близким незабываемые впечатления от Рождественского концерта Уральского народного хора!