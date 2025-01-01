Уральский центр народного искусства им. Родыгина приглашает вас на незабываемый Рождественский концерт Уральского народного хора. Это событие объединит в себе традиции народной музыки и дух зимнего праздника, создавая уникальную атмосферу для зрителей.
Мероприятие пройдет в уютных стенах Уральского центра народного искусства им. Родыгина, который славится своим теплым приемом и отличной акустикой.
Уральский народный хор — это не просто музыкальный коллектив. Это хранители народных традиций, которые передают богатство русской культуры через песни и танцы. В программе концерта вы услышите как традиционные рождественские мелодии, так и современные обработки известных произведений.
Билеты на концерт можно приобрести на сайте Уральского центра народного искусства или в кассах учреждения. Рекомендуем не откладывать покупку, так как интерес к мероприятию велик, а количество мест ограничено!
Приходите и подарите себе и своим близким незабываемые впечатления от Рождественского концерта Уральского народного хора!