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Рождественский концерт Уральского народного хора
Киноафиша Рождественский концерт Уральского народного хора

Рождественский концерт Уральского народного хора

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О концерте/спектакле

Рождественский концерт Уральского народного хора

Уральский центр народного искусства им. Родыгина приглашает вас на незабываемый Рождественский концерт Уральского народного хора. Это событие объединит в себе традиции народной музыки и дух зимнего праздника, создавая уникальную атмосферу для зрителей.

Место проведения

Мероприятие пройдет в уютных стенах Уральского центра народного искусства им. Родыгина, который славится своим теплым приемом и отличной акустикой.

Что вас ждет

Уральский народный хор — это не просто музыкальный коллектив. Это хранители народных традиций, которые передают богатство русской культуры через песни и танцы. В программе концерта вы услышите как традиционные рождественские мелодии, так и современные обработки известных произведений.

Интересные факты

  • Уральский народный хор был основан в 1936 году и за свою историю завоевал множество наград на всероссийских и международных конкурсах.
  • Концерты хора известны своим ярким костюмированным представлением, где каждый элемент подчеркивает национальный колорит.
  • Хор активно участвует в благотворительных мероприятиях, поддерживая культурные инициативы и проекты для детей и молодежи.

Билеты

Билеты на концерт можно приобрести на сайте Уральского центра народного искусства или в кассах учреждения. Рекомендуем не откладывать покупку, так как интерес к мероприятию велик, а количество мест ограничено!

Приходите и подарите себе и своим близким незабываемые впечатления от Рождественского концерта Уральского народного хора!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 7 января
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
17:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

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14 августа в 19:00 Свердловская детская филармония
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