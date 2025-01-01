Меню
Рождественский концерт «Симфонические 80е!»
Рождественский концерт «Симфонические 80е!»

Рождественский концерт «Симфонические 80е!»

6+
Возраст 6+

О концерте

Рождественское путешествие в эпоху 80-х. Концерт в Санкт-Петербурге

2 января мы приглашаем вас на захватывающий концерт «Симфонические 80-е!», который состоится в концертном зале УКТ, находящемся в пространстве Севкабель Порт. Это уникальное мероприятие станет настоящим праздником для всех почитателей музыки прошлого века.

Приготовьтесь танцевать под самые красивые хиты тех лет! В программе концерта прозвучат произведения таких легенд, как Modern Talking, Boney M, A-Ha, ABBA, Tina Turner и Bad Boys Blue. Если вы не можете усидеть на месте под «Take On Me» или знаете наизусть «You’re My Heart, You’re My Soul», этот концерт как раз для вас.

Настоящее шоу и волшебная атмосфера

Забудьте о серых буднях! Вас ждет вечер, наполненный энергией и вдохновением. Уютный зал с красными кирпичами, великолепный симфонический оркестр Dreamers Orchestra, талантливые вокалисты и яркие видеоинсталляции создадут незабываемую атмосферу рождественских торжеств. Песни, такие как «I Just Called to Say I Love You», «Sunny» и «Billie Jean», перенесут вас в детство и вызовут множество приятных воспоминаний.

После концерта вы сможете прогуляться по нарядному пространству Севкабель Порт, украшенному рождественскими огнями. Загляните в уютные ресторанчики, посетите большую новогоднюю ярмарку или покатайтесь на катке у моря — сделайте этот вечер по-настоящему незабываемым!

Исполнители и их достижения

Музыка на концерте будет исполнена под управлением известного маэстро Станислава Чигадаева, одного из лучших пианистов России, аранжировщика и композитора. Он сотрудничал с такими звездами, как Андреа Бочелли и Найджел Кеннеди. Основной вокал концерта будет исполнять талантливая Любовь Штарк, лауреат многих международных конкурсов, а также Максим Яковлев, артист Александринского театра и обладатель нескольких Гран-при в вокальных конкурсах.

Не упустите возможность подарить себе и своим любимым незабываемый праздничный вечер! До встречи в Севкабель Порт!

Январь
2 января пятница
19:00
Пространство «УКТ» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Д, пространство «Севкабель порт»
от 2000 ₽

Фотографии

Рождественский концерт «Симфонические 80е!» Рождественский концерт «Симфонические 80е!» Рождественский концерт «Симфонические 80е!» Рождественский концерт «Симфонические 80е!» Рождественский концерт «Симфонические 80е!» Рождественский концерт «Симфонические 80е!» Рождественский концерт «Симфонические 80е!» Рождественский концерт «Симфонические 80е!» Рождественский концерт «Симфонические 80е!» Рождественский концерт «Симфонические 80е!» Рождественский концерт «Симфонические 80е!» Рождественский концерт «Симфонические 80е!»

