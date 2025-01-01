Рождественский концерт «Симфонические 80е!»

2 января мы приглашаем вас на захватывающий концерт «Симфонические 80-е!», который состоится в концертном зале УКТ, находящемся в пространстве Севкабель Порт. Это уникальное мероприятие станет настоящим праздником для всех почитателей музыки прошлого века.
Приготовьтесь танцевать под самые красивые хиты тех лет! В программе концерта прозвучат произведения таких легенд, как Modern Talking, Boney M, A-Ha, ABBA, Tina Turner и Bad Boys Blue. Если вы не можете усидеть на месте под «Take On Me» или знаете наизусть «You’re My Heart, You’re My Soul», этот концерт как раз для вас.
Забудьте о серых буднях! Вас ждет вечер, наполненный энергией и вдохновением. Уютный зал с красными кирпичами, великолепный симфонический оркестр Dreamers Orchestra, талантливые вокалисты и яркие видеоинсталляции создадут незабываемую атмосферу рождественских торжеств. Песни, такие как «I Just Called to Say I Love You», «Sunny» и «Billie Jean», перенесут вас в детство и вызовут множество приятных воспоминаний.
После концерта вы сможете прогуляться по нарядному пространству Севкабель Порт, украшенному рождественскими огнями. Загляните в уютные ресторанчики, посетите большую новогоднюю ярмарку или покатайтесь на катке у моря — сделайте этот вечер по-настоящему незабываемым!
Музыка на концерте будет исполнена под управлением известного маэстро Станислава Чигадаева, одного из лучших пианистов России, аранжировщика и композитора. Он сотрудничал с такими звездами, как Андреа Бочелли и Найджел Кеннеди. Основной вокал концерта будет исполнять талантливая Любовь Штарк, лауреат многих международных конкурсов, а также Максим Яковлев, артист Александринского театра и обладатель нескольких Гран-при в вокальных конкурсах.
Не упустите возможность подарить себе и своим любимым незабываемый праздничный вечер! До встречи в Севкабель Порт!