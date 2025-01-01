Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рождественский концерт «Рок с симфоническим оркестром»
Киноафиша Рождественский концерт «Рок с симфоническим оркестром»

Рождественский концерт «Рок с симфоническим оркестром»

6+
Возраст 6+

О концерте

Рок в Рождество: волшебный концерт с оркестром

29 декабря в пространстве Севкабель Порт пройдет особенный праздничный концерт — «Рок в Рождество». В этот вечер зрители услышат шедевры мирового рока в исполнении оркестра Dreamers Orchestra. В программе культовые композиции таких групп, как Queen, AC/DC, Deep Purple, System of a Down, Prodigy, Nirvana, Metallica, Rammstein, Radiohead и многих других.

Эмоции и мурашки

Что отличает обычный концерт от особенного? Это, безусловно, мурашки! 29 декабря вас ожидают яркие эмоции. «Рок в Рождество» — это не просто концерт, а настоящий музыкальный праздник. Рок-музыка, исполненная оркестром, оживает по-новому. Убедитесь, что рок и классика могут дополнять друг друга, создавая потрясающий звук и удивительную энергетику.

Уникальная атмосфера

Старинный павильон УКТ в Севкабель Порт станет идеальным фоном для этого события. Красные кирпичные стены, яркие огни и большая сцена создадут незабываемую атмосферу. Выступления Dreamers Orchestra — это не только музыка, но и яркое шоу, о котором мечтают зрители. Оригинальные партитуры и душа, вложенная в каждое выступление, делают каждую ноту особенной.

Подарите себе чудесный вечер

Не упустите возможность подарить себе и своим близким незабываемый рождественский вечер с величественной музыкой. Приходите на «Рок в Рождество» в Севкабель Порт и насладитесь магией рок-сymphony!

Купить билет на концерт Рождественский концерт «Рок с симфоническим оркестром»

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
29 декабря понедельник
20:00
Пространство «УКТ» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Д, пространство «Севкабель порт»
от 1600 ₽

Фотографии

Рождественский концерт «Рок с симфоническим оркестром» Рождественский концерт «Рок с симфоническим оркестром» Рождественский концерт «Рок с симфоническим оркестром» Рождественский концерт «Рок с симфоническим оркестром» Рождественский концерт «Рок с симфоническим оркестром» Рождественский концерт «Рок с симфоническим оркестром» Рождественский концерт «Рок с симфоническим оркестром» Рождественский концерт «Рок с симфоническим оркестром»

В ближайшие дни

Вечер Комедии
18+
Юмор
Вечер Комедии
9 января в 21:00 Homie Lounge
от 500 ₽
Sirens’ Cabaret: бурлеск эпохи Золотого Голливуда
18+
Танцевальный Живая музыка
Sirens’ Cabaret: бурлеск эпохи Золотого Голливуда
11 декабря в 19:00 Благородная гниль
от 4800 ₽
Орган. TOP10. Величайшие сочинения
0+
Классическая музыка
Орган. TOP10. Величайшие сочинения
24 апреля в 19:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1100 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше