Рождественский концерт «Рок с симфоническим оркестром»

Рок в Рождество: волшебный концерт с оркестром

29 декабря в пространстве Севкабель Порт пройдет особенный праздничный концерт — «Рок в Рождество». В этот вечер зрители услышат шедевры мирового рока в исполнении оркестра Dreamers Orchestra. В программе культовые композиции таких групп, как Queen, AC/DC, Deep Purple, System of a Down, Prodigy, Nirvana, Metallica, Rammstein, Radiohead и многих других.

Эмоции и мурашки

Что отличает обычный концерт от особенного? Это, безусловно, мурашки! 29 декабря вас ожидают яркие эмоции. «Рок в Рождество» — это не просто концерт, а настоящий музыкальный праздник. Рок-музыка, исполненная оркестром, оживает по-новому. Убедитесь, что рок и классика могут дополнять друг друга, создавая потрясающий звук и удивительную энергетику.

Уникальная атмосфера

Старинный павильон УКТ в Севкабель Порт станет идеальным фоном для этого события. Красные кирпичные стены, яркие огни и большая сцена создадут незабываемую атмосферу. Выступления Dreamers Orchestra — это не только музыка, но и яркое шоу, о котором мечтают зрители. Оригинальные партитуры и душа, вложенная в каждое выступление, делают каждую ноту особенной.

Подарите себе чудесный вечер

Не упустите возможность подарить себе и своим близким незабываемый рождественский вечер с величественной музыкой. Приходите на «Рок в Рождество» в Севкабель Порт и насладитесь магией рок-сymphony!