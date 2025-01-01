Рождественский концерт при свечах: Стеклянная арфа, орган, голос. От Баха до Scorpions

Музыкальный сюрприз от Фонда Бельканто

Этот концерт можно смело отнести к категории неожиданных и приятных сюрпризов, которые Фонд Бельканто любит дарить своей аудитории. Зрители смогут впервые познакомиться с редким музыкальным инструментом — стеклянной арфой, или кристаллофоном. Для кого-то это будет радостная встреча с необычным звучанием.

Что такое стеклянная арфа?

Стеклянная арфа состоит из бокалов, закрепленных на резонансном столе. Нежный, хрустальный звук различной высоты извлекается из смоченного водой стекла. Подобная техника игры известна ещё с Древнего Китая, а первые документальные свидетельства о "поющих бокалах" пришли к нам из средневековой Персии. Этот инструмент пользовался большой популярностью в Европе XVIII века. На стеклянной арфе исполнялись произведения таких композиторов, как К.В. Глюк и Г.Ф. Гендель, а также было написано по крайней мере два опуса для кристаллофона великим Моцартом.

Звуки, которые завораживают

Звучание стеклянной арфы действительно поражает и завораживает. Первый европейский арфист-виртуоз Ричард Покрич, который создал свой инструмент в 1741 году, величал его "ангельским органом".

Программа вечера

Программу концерта представят два замечательных музыканта: Александр Лемешев, один из немногих, кто владеет игрой на стеклянной арфе, и известный органист Даниэль Зарецкий. Концерт состоит из признанных классических произведений и известных современных композиций. В исполнении этого талантливого дуэта знакомые шедевры зазвучат по-новому, подарив зрителям незабываемый вечер музыкальных открытий и отличное настроение.