Рождественский концерт: от барокко до Jingle Bells

Команда IMAYC приглашает вас насладиться уникальной музыкальной программой в Шведской церкви Святой Екатерины. Этот памятник архитектуры Санкт-Петербурга, построенный в псевдороманском стиле в 1865 году, станет волшебной сценой для концертов, посвященных Рождеству.
Церковь расположена в живописном месте на углу Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Её удивительная акустика и историческая атмосфера создадут неповторимый фон для вечерних выступлений, наполненных мелодиями добра и надежды.
В программе вечера — хоровая музыка на духовные и рождественские темы. Будь то аккорды Генделевской «Аллилуйи» или умиротворяющая музыка Форе, каждая нота будет пронизана волшебством и величием. Особое внимание стоит уделить двум версиям молитвы Пречистой Деве от Баха – Гуно и Франца Шуберта.
Вы услышите как композиторские, так и народные рождественские гимны и колядки. Их исполнение на разных языках перенесет вас в атмосферу домашнего уюта и тепла. Нельзя представить Рождество без знаменитой песни «Ночь тиха» Грубера, которая напомнит о любви и милосердии.
Добавят веселья озорные колокольчики Пьерпонта, которые придадут концерту особое очарование, создавая ощущение ожидания чуда.
Вокальный ансамбль молодежного камерного хора Studium под художественным руководством Ирины Семенковой исполнит праздничный репертуар, который удивит и вдохновит зрителей.
Обратите внимание, что программа может быть изменена или дополнена. Концерт длится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет. Приглашаем вас приобщиться к волшебной атмосфере праздника!