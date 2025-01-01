Рождественский концерт: от барокко до Jingle Bells

Рождественские концерты в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас насладиться уникальной музыкальной программой в Шведской церкви Святой Екатерины. Этот памятник архитектуры Санкт-Петербурга, построенный в псевдороманском стиле в 1865 году, станет волшебной сценой для концертов, посвященных Рождеству.

Уникальная атмосфера

Церковь расположена в живописном месте на углу Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Её удивительная акустика и историческая атмосфера создадут неповторимый фон для вечерних выступлений, наполненных мелодиями добра и надежды.

Музыкальная программа

В программе вечера — хоровая музыка на духовные и рождественские темы. Будь то аккорды Генделевской «Аллилуйи» или умиротворяющая музыка Форе, каждая нота будет пронизана волшебством и величием. Особое внимание стоит уделить двум версиям молитвы Пречистой Деве от Баха – Гуно и Франца Шуберта.

Рождественские hymns и колядки

Вы услышите как композиторские, так и народные рождественские гимны и колядки. Их исполнение на разных языках перенесет вас в атмосферу домашнего уюта и тепла. Нельзя представить Рождество без знаменитой песни «Ночь тиха» Грубера, которая напомнит о любви и милосердии.

Не забывайте о колокольчиках

Добавят веселья озорные колокольчики Пьерпонта, которые придадут концерту особое очарование, создавая ощущение ожидания чуда.

Исполнители

Вокальный ансамбль молодежного камерного хора Studium под художественным руководством Ирины Семенковой исполнит праздничный репертуар, который удивит и вдохновит зрителей.

Программа концерта

Габриэль Форе (1845–1924) — Cantique de Jean Racine

Георг Фридрих Гендель (1685–1759) — Аллилуйя

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — Шарль Гуно (1818–1893) — Ave Maria

Алексей Ларин (1954–2023) — Кантата «Рождественские колядки» (фрагменты)

Николай Леонтович (1877–1921) — Щедрик

Адольф Адан (1803–1856) — O holy night

Франц Ксавер Грубер (1787–1863) — Рождественский гимн Stille Nacht

Джеймс Пьерпонт — Jingle bells

Хью Мартин — Have Yourself a Merry Little Christmas

Обратите внимание, что программа может быть изменена или дополнена. Концерт длится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет. Приглашаем вас приобщиться к волшебной атмосфере праздника!