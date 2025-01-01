Рождественский концерт: Мужской хор Logos в московском Доме Музыки

Приготовьтесь к незабываемому музыкальному событию! Мужской хор Logos приглашает вас на Рождественский концерт, который пройдет в уютной атмосфере московского Дома Музыки.

Великолепная программа

В программе концерта – классические произведения великих композиторов, переплетенные с рождественскими гимнами. Вы сможете насладиться звучанием классической музыки, которая будет исполнена в аранжировках, подчеркивающих богатство мужского хора.

О Мужском хоре Logos

Мужской хор Logos был основан в 2011 году и с тех пор зарекомендовал себя как один из лучших хоров России. Хор активно выступает на концертах и фестивалях, завоевывая сердца публики своим мастерством и глубиной исполнения.

Интересные факты о концерте

Хор Logos принимает участие в различных благотворительных мероприятиях, делая музыку доступной для всех.

Каждое выступление хора – это погружение в атмосферу единения и духовности.

Не упустите шанс насладиться волшебством музыки и провести вечер в компании величественных звуков рождественской классики!