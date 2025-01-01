Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Рождественский концерт: Мужской хор Logos
Билеты от 900₽
Киноафиша Рождественский концерт: Мужской хор Logos

Рождественский концерт: Мужской хор Logos

6+
Возраст 6+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Рождественский концерт: Мужской хор Logos в московском Доме Музыки

Приготовьтесь к незабываемому музыкальному событию! Мужской хор Logos приглашает вас на Рождественский концерт, который пройдет в уютной атмосфере московского Дома Музыки.

Великолепная программа

В программе концерта – классические произведения великих композиторов, переплетенные с рождественскими гимнами. Вы сможете насладиться звучанием классической музыки, которая будет исполнена в аранжировках, подчеркивающих богатство мужского хора.

О Мужском хоре Logos

Мужской хор Logos был основан в 2011 году и с тех пор зарекомендовал себя как один из лучших хоров России. Хор активно выступает на концертах и фестивалях, завоевывая сердца публики своим мастерством и глубиной исполнения.

Интересные факты о концерте

  • Хор Logos принимает участие в различных благотворительных мероприятиях, делая музыку доступной для всех.
  • Каждое выступление хора – это погружение в атмосферу единения и духовности.

Не упустите шанс насладиться волшебством музыки и провести вечер в компании величественных звуков рождественской классики!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 декабря
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 900 ₽

В ближайшие дни

StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18 сентября в 19:30 StandUp & Action
от 890 ₽
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
24 ноября в 20:00 Сергеич
от 890 ₽
Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
27 сентября в 18:00 Standup Café
от 700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше