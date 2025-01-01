Рождественский концерт «Linkin Park Symphony» с оркестром

Новый год с Linkin Park Symphony

3 января приглашает вас пространство Севкабель порт на уникальное событие - концерт «Linkin Park Symphony»! Это шанс вновь окунуться в мир одной из величайших рок-групп в истории в незабываемом симфоническом исполнении.

Слияние рок-музыки и симфонии

Концерт «Linkin Park Symphony» объединит силу рок-музыки и мощь симфонического оркестра. Легендарные хиты группы обретут новое звучание благодаря пронзительным виолончелям в припеве «Numb» и завораживающим скрипкам, уносящим в мир грёз с «In The End».

Подарок для поклонников

Этот вечер станет особенным подарком для всех, кто вырос на песнях Linkin Park. Зрители услышат все главные хиты со всех альбомов, в том числе знаменитые «Crawling» и «Somewhere I Belong».

Уникальная атмосфера

Концерт пройдет в старинном зале с характерными стенами из красного кирпича и мерцающими огнями, создавая неповторимую атмосферу. Пространство Севкабель Порт с его новогодним катком, маркетами и ресторанами станет идеальной локацией для рождественского вечера.

Исполнители

Выступление обеспечит Dreamers Orchestra, которая воплощает в жизнь музыку величайших современных композиторов. Оригинальные партитуры и душа, вложенная в каждое выступление, подарят зрителям яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Не упустите возможность наполнить свой рождественский вечер музыкой, которая стала неотъемлемой частью жизни миллионов. До встречи в пространстве Севкабель Порт!