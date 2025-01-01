Меню
Рождественский концерт «Легенды русского рока на виолончелях» при свечах
6+
О концерте

Рождественский концерт в Севкабель Порту

5 января в пространстве Севкабель Порт вас ждёт незабываемый рождественский концерт, который объединит шедевры русского рока в новом, захватывающем формате! Это событие станет настоящим признанием в любви нашей юности, ведь первая любовь остаётся с нами навсегда.

Эмоции и мурашки

Что отличает обычный концерт от особенного? Мурашки! Эти ощущения говорят о том, что эмоции искренние, и 5 января вы обязательно их почувствуете. Вместо привычных исполнителей виолончелей, таких как Apocalyptica, на сцене зазвучат хиты отечественных рок-групп.

Звучание великих хитов

Представьте себе мощь «Арии», лиричность «Кино», глубину «Наутилуса Помпилиуса» и драматизм «Агаты Кристи», исполняемые на виолончелях и ударных. Это невероятное сочетание рок-хитов и классики подарит вам настоящий музыкальный пир.

Готовы подпевать? «Король и Шут» напомнит о вечных сказках, а «Смысловые Галлюцинации» — о Вечной молодости. Вас ожидают встречи с такими бессмертными хитами, как «Беспечный ангел», «Последний герой» и многие другие.

Атмосфера праздника

Фоном ко всему этому будут горящие огни, старинные кирпичные стены, большая сцена и рождественская атмосфера Севкабель Порт — с его уютными ресторанчиками и ярмарками.

О проекте Dreamers Cello

Dreamers Cello — это больше, чем просто музыка. Это ожившие воспоминания и эмоции, которые отзываются в каждом сердце. Уникальные аранжировки, харизма и душа вложены в каждую ноту. Каждое шоу — это настоящая магия, где классика и рок объединяются в самых необычных локациях.

Список композиций

  • Дорога — АукцЫон
  • Трасса Е-95 — Алиса
  • Прогулки по воде — Nautilus Pompilius
  • Скованные одной цепью — Nautilus Pompilius
  • Аргентина — Ямайка 5:0 — Чайф
  • Моя любовь на пятом этаже — Секрет
  • Я свободен! — Валерий Кипелов
  • Вечно молодой — Смысловые Галлюцинации
  • Беспечный ангел — Ария
  • Как на войне — Агата Кристи
  • Пачка сигарет — Кино
  • Прыгну со скалы — Король и Шут
  • На заре — Альянс
  • О любви — Чиж & Co

Подарите себе и своим любимым незабываемый вечер! До встречи в пространстве Севкабель Порт!

Январь
5 января понедельник
19:00
Пространство «УКТ» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Д, пространство «Севкабель порт»
от 1900 ₽

Фотографии

Рождественский концерт «Легенды русского рока на виолончелях» при свечах Рождественский концерт «Легенды русского рока на виолончелях» при свечах Рождественский концерт «Легенды русского рока на виолончелях» при свечах Рождественский концерт «Легенды русского рока на виолончелях» при свечах Рождественский концерт «Легенды русского рока на виолончелях» при свечах Рождественский концерт «Легенды русского рока на виолончелях» при свечах Рождественский концерт «Легенды русского рока на виолончелях» при свечах Рождественский концерт «Легенды русского рока на виолончелях» при свечах

