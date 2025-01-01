Рождественский концерт «Легенды русского рока на виолончелях» при свечах

Рождественский концерт в Севкабель Порту

5 января в пространстве Севкабель Порт вас ждёт незабываемый рождественский концерт, который объединит шедевры русского рока в новом, захватывающем формате! Это событие станет настоящим признанием в любви нашей юности, ведь первая любовь остаётся с нами навсегда.

Эмоции и мурашки

Что отличает обычный концерт от особенного? Мурашки! Эти ощущения говорят о том, что эмоции искренние, и 5 января вы обязательно их почувствуете. Вместо привычных исполнителей виолончелей, таких как Apocalyptica, на сцене зазвучат хиты отечественных рок-групп.

Звучание великих хитов

Представьте себе мощь «Арии», лиричность «Кино», глубину «Наутилуса Помпилиуса» и драматизм «Агаты Кристи», исполняемые на виолончелях и ударных. Это невероятное сочетание рок-хитов и классики подарит вам настоящий музыкальный пир.

Готовы подпевать? «Король и Шут» напомнит о вечных сказках, а «Смысловые Галлюцинации» — о Вечной молодости. Вас ожидают встречи с такими бессмертными хитами, как «Беспечный ангел», «Последний герой» и многие другие.

Атмосфера праздника

Фоном ко всему этому будут горящие огни, старинные кирпичные стены, большая сцена и рождественская атмосфера Севкабель Порт — с его уютными ресторанчиками и ярмарками.

О проекте Dreamers Cello

Dreamers Cello — это больше, чем просто музыка. Это ожившие воспоминания и эмоции, которые отзываются в каждом сердце. Уникальные аранжировки, харизма и душа вложены в каждую ноту. Каждое шоу — это настоящая магия, где классика и рок объединяются в самых необычных локациях.

Список композиций

Дорога — АукцЫон

Трасса Е-95 — Алиса

Прогулки по воде — Nautilus Pompilius

Скованные одной цепью — Nautilus Pompilius

Аргентина — Ямайка 5:0 — Чайф

Моя любовь на пятом этаже — Секрет

Я свободен! — Валерий Кипелов

Вечно молодой — Смысловые Галлюцинации

Беспечный ангел — Ария

Как на войне — Агата Кристи

Пачка сигарет — Кино

Прыгну со скалы — Король и Шут

На заре — Альянс

О любви — Чиж & Co

Подарите себе и своим любимым незабываемый вечер! До встречи в пространстве Севкабель Порт!