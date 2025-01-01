Меню
Рождественский концерт. Хор Данилова монастыря
Билеты от 1800₽
Киноафиша Рождественский концерт. Хор Данилова монастыря

Рождественский концерт. Хор Данилова монастыря

6+
Возраст 6+
Билеты от 1800₽

О концерте

Рождественский концерт в Троицком соборе

В Троицком соборе Данилова монастыря пройдет Рождественский концерт Хора. Это уникальное событие привлечет внимание всех любителей духовной музыки.

Программа концерта

В программе концерта представлены рождественские песнопения, колядки, колыбельные, а также духовные стихи и песни, обращенные к Деве Марии. Зрители смогут насладиться музыкой a cappella, исполняемой мужскими голосами.

Для кого этот концерт

Концерт будет особенно интересен поклонникам традиционных христианских песен. Вы сможете ощутить атмосферу праздника и единения через музыкальное искусство.

Интересные факты

Данилов монастырь, где пройдет концерт, является не только архитектурным памятником, но и важным духовным центром Москвы. Хор, участвующий в концерте, известен своим высоким профессионализмом и уникальной интерпретацией классических произведений.

Не упустите возможность отметить Рождество вместе с духовной музыкой, которая восстанавливает и наполняет атмосферу светом и теплом.

Январь
7 января среда
14:00
Свято-Данилов монастырь (Даниловский монастырь) Москва, Даниловский Вал, 22
от 1800 ₽
8 января четверг
17:00
Свято-Данилов монастырь (Даниловский монастырь) Москва, Даниловский Вал, 22
от 1800 ₽

