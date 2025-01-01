Рождественский концерт. Хор Данилова монастыря

Рождественский концерт Московского Данилова монастыря

Праздничный хор Московского Данилова монастыря — это ведущий мировой исполнитель в области сакрального искусства. Коллектив имеет статус хора синодальной резиденции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

Переплетение традиций

«Рождественский концерт» расскажет простым языком о истории Рождества Христова. Он поможет взрослым и детям разобраться, как появился этот праздник, как к нему готовиться и как его отмечать.

В единой композиции переплетутся древние монастырские рождественские песнопения, колядки, щедровки, а также народные и казачьи песни. Эти музыкальные произведения будут сопровождаться прозаическими и стихотворными зарисовками, которые создадут неповторимую атмосферу.

Музыка, которая трогает душу

На концерте зрители насладятся музыкой, способной проникать глубоко в сердце. Она отвлекает от забот и повседневной суеты, позволяет обрести внутреннюю гармонию и может творить настоящие чудеса, очищая души.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного события и погрузиться в атмосферу Рождества!