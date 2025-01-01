Рождественский концерт в Александринском театре

На Новой сцене Александринского театра состоится традиционный рождественский концерт группы «Сестра Петра». Это уникальное музыкальное событие объединяет театральное искусство и невероятно гармоничное звучание.

Зимний сон

Приглашаем вас на спектакль-концерт «Зимний сон» — волшебное рождественское событие, где любимые песни и праздничная атмосфера сплетаются в единый сюжет. В этот вечер вы услышите хиты разных эпох — от «Мумий Тролля» и Radiohead до «Короля и шута» и Джастина Тимберлейка. Каждая композиция становится частью общей истории, проникающей в сердца зрителей.

Чудо на сцене

Музыка, пластика, свет и неожиданные сценические детали, такие как ароматные мандарины и живое общение со зрителями, создают ощущение чуда. Здесь граница между сценой и залом стирается, и каждый зритель становится частью волшебства.

Уникальное звучание

Рождественская программа группы «Сестра Петра» соединяет театральную эксцентрику с экспериментальным музыкальным звучанием. Оригинальные многоголосные аранжировки, интерактивы и мини-драматургия между песнями превращают концерт в зимний сон, наполненный теплом, юмором и верой в чудо.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события — ощутите атмосферу праздника вместе с «Сестрой Петрой»!