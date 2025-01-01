Меню
Рождественский концерт Фрикинг Аут
Билеты от 0₽
Киноафиша Рождественский концерт Фрикинг Аут

Рождественский концерт Фрикинг Аут

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте

Рождественский концерт живой музыки в Glastonberry

Если вы ищете незабываемый вечер с живой музыкой, то Рождественский концерт Фрикинг Аут станет идеальным выбором. Это событие привлечет любителей музыки, которые хотят услышать знакомые хиты в новом звучании.

Уникальный стиль выступления

Концерт обещает удивить зрителей ярким перфомансом, выполненным в стиле веселого уличного балагана. Атмосфера праздника будет чувствоваться в каждом номере, создавая неповторимое настроение.

Эмоции и музыка

Приходите и насладитесь незабываемыми моментами, полными радости и прекрасной музыки! Этот концерт прекрасно подходит для встречи с друзьями и близкими, чтобы разделить позитивные эмоции в праздничный вечер.

Январь
8 января четверг
19:00
Glastonberry Москва, 1-я Дубровская, 13а, стр. 1

