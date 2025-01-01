Меню
Рождественский концерт «30 Seconds to Mars Symphony» с оркестром
Рождественский концерт «30 Seconds to Mars Symphony» с оркестром

Рождественский концерт «30 Seconds to Mars Symphony» с оркестром

6+
Возраст 6+

О концерте

Рождественский концерт 30 Seconds to Mars Symphony в Санкт-Петербурге

6 января в павильоне Севкабель Порта состоится уникальный рождественский концерт — 30 Seconds to Mars Symphony. В этот вечер зрителей ждет удивительное соединение энергии рок-музыки и утонченного звучания классических инструментов.

Под величественными сводами индустриальной архитектуры, где встречаются история и современность, прозвучат хиты культовой американской группы. Оркестр наполнит зал мощью и красотой, раскрыв знакомые композиции во всей глубине и масштабе.

Звучание любимых хитов

Фанаты смогут насладиться новыми интерпретациями таких известных песен, как A Beautiful Lie, From Yesterday, Attack, The Kill, Closer to the Edge, Kings and Queens и многих других. Пронзительные виолончели и нежные скрипки создадут атмосферу, унося зрителей в мир эмоций и музыкальных переживаний.

Неповторимый концерт в Севкабель Порт

Этот концерт станет не просто музыкальным событием, а настоящим шоу для поклонников группы и всех, кто ценит синтез рока и классики. Зал, оформленный в красном кирпиче и окруженный мерцающими огнями, создаст волшебную атмосферу для празднования Рождества.

Исполнитель Dreamers Orchestra, известный своим выдающимся исполнением произведений величайших современных композиторов, подарит зрителям яркое шоу с оригинальными партитурами и душой, вложенной в каждое выступление. Не упустите возможность подарить себе и своим близким незабываемый вечер!

До встречи в Пространстве Севкабель Порт!

В других городах
Январь
6 января вторник
19:00
Пространство «УКТ» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Д, пространство «Севкабель порт»
от 1500 ₽

Фотографии

Рождественский концерт «30 Seconds to Mars Symphony» с оркестром Рождественский концерт «30 Seconds to Mars Symphony» с оркестром Рождественский концерт «30 Seconds to Mars Symphony» с оркестром Рождественский концерт «30 Seconds to Mars Symphony» с оркестром Рождественский концерт «30 Seconds to Mars Symphony» с оркестром Рождественский концерт «30 Seconds to Mars Symphony» с оркестром Рождественский концерт «30 Seconds to Mars Symphony» с оркестром Рождественский концерт «30 Seconds to Mars Symphony» с оркестром Рождественский концерт «30 Seconds to Mars Symphony» с оркестром

