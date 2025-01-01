Меню
Рождественский хоровой концерт
Рождественский хоровой концерт

0+
Рождественский концерт в НОВАТе

В дни любимых зимних праздников НОВАТ приглашает погрузиться в добрую атмосферу Рождества, новогодних веселий и святочных таинств!

Автор идеи, главный хормейстер и дирижер концерта - Мария Моисеенко. Режиссером выступает Игорь Бондаренко, а хормейстерами являются Семен Круглов, Любовь Скурихина и Сергей Тенитилов.

Многочисленные музыкальные произведения о самом необыкновенном времени года, когда люди собираются у родного очага, ждут волшебства и поют любимые, знакомые песни, созданы композиторами разных эпох, стран, стилей и жанров.

Программа концерта

Хор театра подготовил удивительную концертную программу, посвященную этим светлым мгновениям. В первом отделении прозвучат известные рождественские гимны, фрагменты рождественских кантат и ораторий таких мастеров, как Бах, Гендель, Мендельсон, Сен-Санс, Берлиоз и других великих композиторов.

Во втором отделении зрителей ожидает удивительное творчество композиторов XX-XXI веков, а также популярные рождественские и новогодние песни в хоровых аранжировках. Этот концерт станет неповторимым праздником музыки и тепла для всей семьи.

Декабрь
25 декабря четверг
19:00
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36

