Рождественский фестиваль органной музыки. Рождество в старой Англии

Рождественская музыка: вечер в старой Англии

Представьте уютный зимний вечер в старой Англии: снег мягко падает за окнами, дрова потрескивают в камине, а воздух наполняется ароматами хвои, яблок и корицы. В старинных соборах звучат рождественские хоралы, а на городских площадях раздаются весёлые светские мелодии.

На предстоящем концерте вас ждет уникальное музыкальное путешествие, где орган, скрипка и барочная гитара создадут атмосферу тепла и волшебства. В этом году программа включает произведения великих композиторов:

Г. Гендель – Соната ре мажор для скрипки и бассо континуо

В. Холт – Кэрол «Stars all bright are beaming»

Н. Маттеис – Граунд на шотландские темы

Д. Стэнли – Соната для скрипки и бассо континуо соль минор

Д. Булл – Волюнтария

У. Бойс – Волюнтария

Д. Дауленд – «Flow my tears»

Г. Экклз – Граунд «The Mad Lover»

Д. Баннистер – Граунд фа мажор

Рождественский кэрол – Shepherds, rejoice, lift up your eyes

Г. Пёрселл – «Чакона» из оперы «Королева фей»

Обратите внимание, что возможны изменения в программе. Концерт исполнит трио лауреатов международных конкурсов:

Марина Шиганова (барочная скрипка)

Игорь Гольденбрег (орган)

Владислав Румынский (барочная гитара)

Продолжительность концерта составляет 60 минут без антракта. Убедитесь, что у вас есть альтернативный план, так как парковка на территории собора запрещена.