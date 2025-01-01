Меню
Рождественский фестиваль органной музыки. Рождество в старой Англии
Рождественский фестиваль органной музыки. Рождество в старой Англии

6+
О концерте

Рождественская музыка: вечер в старой Англии

Представьте уютный зимний вечер в старой Англии: снег мягко падает за окнами, дрова потрескивают в камине, а воздух наполняется ароматами хвои, яблок и корицы. В старинных соборах звучат рождественские хоралы, а на городских площадях раздаются весёлые светские мелодии.

На предстоящем концерте вас ждет уникальное музыкальное путешествие, где орган, скрипка и барочная гитара создадут атмосферу тепла и волшебства. В этом году программа включает произведения великих композиторов:

  • Г. Гендель – Соната ре мажор для скрипки и бассо континуо
  • В. Холт – Кэрол «Stars all bright are beaming»
  • Н. Маттеис – Граунд на шотландские темы
  • Д. Стэнли – Соната для скрипки и бассо континуо соль минор
  • Д. Булл – Волюнтария
  • У. Бойс – Волюнтария
  • Д. Дауленд – «Flow my tears»
  • Г. Экклз – Граунд «The Mad Lover»
  • Д. Баннистер – Граунд фа мажор
  • Рождественский кэрол – Shepherds, rejoice, lift up your eyes
  • Г. Пёрселл – «Чакона» из оперы «Королева фей»

Обратите внимание, что возможны изменения в программе. Концерт исполнит трио лауреатов международных конкурсов:

  • Марина Шиганова (барочная скрипка)
  • Игорь Гольденбрег (орган)
  • Владислав Румынский (барочная гитара)

Продолжительность концерта составляет 60 минут без антракта. Убедитесь, что у вас есть альтернативный план, так как парковка на территории собора запрещена.

Декабрь
28 декабря воскресенье
18:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 1000 ₽

