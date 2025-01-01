Рождественский фестиваль органной музыки. Романтический вечер при свечах с арфой, органом и саксофоном

Любимый зрителями цикл романтических вечеров продолжает удивлять непередаваемой атмосферой и блистательной программой. В этот раз они совпадают с самым долгожданным зимним праздником, что создаёт особую праздничную атмосферу.
Вы сможете насладиться радостью узнавания знакомых с детства мелодий из кинофильмов, таких как «Ирония судьбы» и «Джентльмены удачи». Также в программе — шедевры мировой классики и джаза. В честь наступающего праздника музыканты подготовили для вас приятный сюрприз: в конце концерта прозвучит попурри на новогодние темы, названия которых вам предстоит отгадать самостоятельно.
В этом вечере выступят лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта составит 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена. Приходите, чтобы насладиться незабываемым вечерним музыкальным путешествием!