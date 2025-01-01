Меню
Рождественский фестиваль органной музыки. Романтический вечер при свечах с арфой, органом и саксофоном
Билеты от 800₽
12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте

Романтические вечера в Англиканском соборе

Любимый зрителями цикл романтических вечеров продолжает удивлять непередаваемой атмосферой и блистательной программой. В этот раз они совпадают с самым долгожданным зимним праздником, что создаёт особую праздничную атмосферу.

Программа вечера

Вы сможете насладиться радостью узнавания знакомых с детства мелодий из кинофильмов, таких как «Ирония судьбы» и «Джентльмены удачи». Также в программе — шедевры мировой классики и джаза. В честь наступающего праздника музыканты подготовили для вас приятный сюрприз: в конце концерта прозвучит попурри на новогодние темы, названия которых вам предстоит отгадать самостоятельно.

Исполнители концерта

В этом вечере выступят лауреаты международных конкурсов:

  • Юрий Таштамиров (саксофон)
  • Айдана Карашева (арфа)
  • Ольга Кемова (орган)

Основные произведения программы

  • Л. Вьерн. Вестминстерские колокола
  • И. Альбенис. Астурия из «Испанской сюиты»
  • П. Итюрральде. Греческая сюита
  • А. Пьяццолла. «Зима» из цикла «Времена года в Буэнос-Айресе»
  • Р. Видофт. Фокстрот «Весёлый саксофон»
  • Дж. Гершвин. Мелодии из мюзикла «О, леди, будьте добры»
  • Г. Миллер. Музыка из к/ф «Серенада солнечной долины»
  • А. Зацепин. «Есть только миг» из к/ф «Земля Санникова»
  • А. Эшпай. «А снег идёт» из к/ф «Карьера Димы Горина»
  • М. Таривердиев. «Снег над Ленинградом» из к/ф «Ирония судьбы»
  • Г. Гладков. «Проснись и пой!» из к/ф «Джентльмены удачи»
  • Попурри на новогодние темы

Продолжительность концерта составит 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена. Приходите, чтобы насладиться незабываемым вечерним музыкальным путешествием!

Декабрь
Январь
28 декабря воскресенье
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 800 ₽
4 января воскресенье
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 800 ₽

