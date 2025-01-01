Меню
Рождественский фестиваль органной музыки при свечах. Арфа, дудук и орган: танго, классика, джаз
Киноафиша Рождественский фестиваль органной музыки при свечах. Арфа, дудук и орган: танго, классика, джаз

Рождественский фестиваль органной музыки при свечах. Арфа, дудук и орган: танго, классика, джаз

6+
Возраст 6+
О концерте

Музыкальная сказка предновогоднего вечера в англиканском соборе

Орган, арфа и дудук — любимое праздничное трио, приглашает вас на уникальный концерт, который наполнит зимний вечер атмосферой тепла и поэзии. Погрузитесь в музыкальную сказку, в которой звучат фрагменты из «Щелкунчика», рождественские колядки, а также знакомый хит «Let It Snow». В программе также представлены волшебные мелодии из фильма «Метель» и легендарная песня группы ABBA«Happy New Year».

Музыкальная программа

В концерте прозвучат следующие произведения:

  • Попурри на темы народных рождественских песен
  • П. И. Чайковский — «Щелкунчик»
    • «Танец феи Драже»
    • «Китайский танец»
    • «Вальс цветов»
  • Х. Мартин — Have Yourself a Merry Little Christmas
  • Ж. Стайн — «Let it Snow»
  • Г. Свиридов — Вальс из кинофильма «Метель»
  • И. С. Бах — «Грядёт язычников спаситель»
  • И. С. Бах — «В Тебе — радость»
  • Т. Джонс — A Child is Born
  • А. Котиков — Колядки
  • Х. Гуриди — «Младенец нам рожден»
  • А. Рамирес — «Странствие»
  • А. Котиков — «Сон Марии»
  • Английская народная песня — What Child is This
  • Б. Андерсон — Б. Ульвеус — «Happy New Year»

Обратите внимание, что программа может изменяться.

Исполнители концерта

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:

  • Антон Котиков (дудук, саксофон, флейта)
  • Мария Моисеева (орган)
  • Мария Кулакова (арфа)

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составит 80 минут (без антракта). Обратите внимание: парковка на территории собора запрещена.

Декабрь
Январь
30 декабря вторник
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 1500 ₽
10 января суббота
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 1000 ₽

