Рождественский фестиваль органной музыки при свечах. Арфа, дудук и орган: танго, классика, джаз

Музыкальная сказка предновогоднего вечера в англиканском соборе

Орган, арфа и дудук — любимое праздничное трио, приглашает вас на уникальный концерт, который наполнит зимний вечер атмосферой тепла и поэзии. Погрузитесь в музыкальную сказку, в которой звучат фрагменты из «Щелкунчика», рождественские колядки, а также знакомый хит «Let It Snow». В программе также представлены волшебные мелодии из фильма «Метель» и легендарная песня группы ABBA — «Happy New Year».

Музыкальная программа

В концерте прозвучат следующие произведения:

Попурри на темы народных рождественских песен

П. И. Чайковский — «Щелкунчик» «Танец феи Драже» «Китайский танец» «Вальс цветов»

Х. Мартин — Have Yourself a Merry Little Christmas

Ж. Стайн — «Let it Snow»

Г. Свиридов — Вальс из кинофильма «Метель»

И. С. Бах — «Грядёт язычников спаситель»

И. С. Бах — «В Тебе — радость»

Т. Джонс — A Child is Born

А. Котиков — Колядки

Х. Гуриди — «Младенец нам рожден»

А. Рамирес — «Странствие»

А. Котиков — «Сон Марии»

Английская народная песня — What Child is This

Б. Андерсон — Б. Ульвеус — «Happy New Year»

Обратите внимание, что программа может изменяться.

Исполнители концерта

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:

Антон Котиков (дудук, саксофон, флейта)

Мария Моисеева (орган)

Мария Кулакова (арфа)

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составит 80 минут (без антракта). Обратите внимание: парковка на территории собора запрещена.