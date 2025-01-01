Рождественский фестиваль органной музыки при свечах. Арфа, дудук и орган: танго, классика, джаз

Музыкальная сказка предновогоднего вечера в англиканском соборе
Орган, арфа и дудук — любимое праздничное трио, приглашает вас на уникальный концерт, который наполнит зимний вечер атмосферой тепла и поэзии. Погрузитесь в музыкальную сказку, в которой звучат фрагменты из «Щелкунчика», рождественские колядки, а также знакомый хит «Let It Snow». В программе также представлены волшебные мелодии из фильма «Метель» и легендарная песня группы ABBA — «Happy New Year».
Музыкальная программа
В концерте прозвучат следующие произведения:
- Попурри на темы народных рождественских песен
- П. И. Чайковский — «Щелкунчик»
- «Танец феи Драже»
- «Китайский танец»
- «Вальс цветов»
- Х. Мартин — Have Yourself a Merry Little Christmas
- Ж. Стайн — «Let it Snow»
- Г. Свиридов — Вальс из кинофильма «Метель»
- И. С. Бах — «Грядёт язычников спаситель»
- И. С. Бах — «В Тебе — радость»
- Т. Джонс — A Child is Born
- А. Котиков — Колядки
- Х. Гуриди — «Младенец нам рожден»
- А. Рамирес — «Странствие»
- А. Котиков — «Сон Марии»
- Английская народная песня — What Child is This
- Б. Андерсон — Б. Ульвеус — «Happy New Year»
Обратите внимание, что программа может изменяться.
Исполнители концерта
На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:
- Антон Котиков (дудук, саксофон, флейта)
- Мария Моисеева (орган)
- Мария Кулакова (арфа)
Информация для зрителей
Продолжительность концерта составит 80 минут (без антракта). Обратите внимание: парковка на территории собора запрещена.