Рождественский фестиваль органной музыки. Орган и гитара: от Вивальди до Пьяццоллы

Музыкальный вечер в англиканском соборе

Сочетание изысканного душевного голоса гитары и мощной фактуры органа рождает редкий и удивительно красивый дуэт. Великолепная акустика англиканского собора полностью раскроет тембровое богатство этого ансамбля. В предновогодний вечер зрителей ждёт уникальная программа, которая перенесёт их сквозь эпохи и настроения.

Программа вечера

В этом концерте вы услышите произведения, которые свяжут воедино разные музыкальные традиции:

А. Вивальди. Концерт «Зима» из цикла «Времена года»

И. Альбенис. Гранада, Астурия

Э. Григ. Фрагменты из сюиты «Пер Гюнт»: Утро Танец Анитры В пещере горного короля

Ф. Таррега. Фантазия на темы оперы Верди «Травиата»

А. Пьяццолла. «Зима» из цикла «Времена года в Буэнос-Айресе»

Л. Боккерини. Интродукция и фанданго

Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Исполнят произведения лауреаты международных конкурсов:

Екатерина Пушкаренко (гитара)

Олеся Кравченко (орган)

О концерте

Продолжительность концерта составит 60 минут без антракта. Это будет музыкальное путешествие о радости и тепле, которое напомнит, что лучший способ встретить праздник — это просто слушать музыку и улыбаться.