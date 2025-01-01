Меню
Рождественский фестиваль органной музыки. Орган и гитара: от Вивальди до Пьяццоллы
Билеты от 1000₽
6+
О концерте

Музыкальный вечер в англиканском соборе

Сочетание изысканного душевного голоса гитары и мощной фактуры органа рождает редкий и удивительно красивый дуэт. Великолепная акустика англиканского собора полностью раскроет тембровое богатство этого ансамбля. В предновогодний вечер зрителей ждёт уникальная программа, которая перенесёт их сквозь эпохи и настроения.

Программа вечера

В этом концерте вы услышите произведения, которые свяжут воедино разные музыкальные традиции:

  • А. Вивальди. Концерт «Зима» из цикла «Времена года»
  • И. Альбенис. Гранада, Астурия
  • Э. Григ. Фрагменты из сюиты «Пер Гюнт»:
    • Утро
    • Танец Анитры
    • В пещере горного короля
  • Ф. Таррега. Фантазия на темы оперы Верди «Травиата»
  • А. Пьяццолла. «Зима» из цикла «Времена года в Буэнос-Айресе»
  • Л. Боккерини. Интродукция и фанданго

Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Исполнят произведения лауреаты международных конкурсов:

  • Екатерина Пушкаренко (гитара)
  • Олеся Кравченко (орган)

Продолжительность концерта составит 60 минут без антракта. Это будет музыкальное путешествие о радости и тепле, которое напомнит, что лучший способ встретить праздник — это просто слушать музыку и улыбаться.

Декабрь
30 декабря вторник
16:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 1000 ₽

