Рождественский фестиваль органной музыки. Классика vs неоклассика: орган, арфа и виолончель

Музыкальная сказка зимнего вечера

Орган, арфа и виолончель — три уникальных голоса, которые соберутся на одной сцене, чтобы рассказать зрителям музыкальную историю о смене времен и радости обновления. В этот зимний вечер вы сможете насладиться разнообразием звучания, в котором переплетены торжественность Баха, живость Вивальди, искренность романтиков и кинематографическая магия Ханса Циммера и Джона Уильямса.

Кроме того, не обойдется без классики — музыки из балета Щелкунчик , ставшего символом Нового года и волшебства.

Что будет в программе?

А. Вивальди — И. С. Бах: Концерт ля-минор, I часть

И. С. Бах: Ария

И. Альбенис: Малагуэнья

М. де Фалья: Испанский танец

Х. Циммер: Музыка из к/ф Интерстеллар

Я. Тьерсен: Вальс из к/ф Амели

Д. Хисаиси: Вальс из м/ф Ходячий Замок Хаула

Л. Эйнауди: Una mattina , Experience

, Две рождественские песни: Veni, Veni, Emmanuel и Silent night

и П. Чайковский: Па-де-де из балета Щелкунчик

Внимание: возможны изменения в программе.

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

Елена Скворцова (виолончель)

Юлия Иконникова (орган)

Айдана Карашева (арфа)

Продолжительность и парковка

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта). Обратите внимание, парковка на территории собора запрещена.