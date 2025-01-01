Рождественский фестиваль органной музыки. Классика vs неоклассика: орган, арфа и виолончель

Орган, арфа и виолончель — три уникальных голоса, которые соберутся на одной сцене, чтобы рассказать зрителям музыкальную историю о смене времен и радости обновления. В этот зимний вечер вы сможете насладиться разнообразием звучания, в котором переплетены торжественность Баха, живость Вивальди, искренность романтиков и кинематографическая магия Ханса Циммера и Джона Уильямса.
Кроме того, не обойдется без классики — музыки из балета Щелкунчик, ставшего символом Нового года и волшебства.
Внимание: возможны изменения в программе.
Концерт представят лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта). Обратите внимание, парковка на территории собора запрещена.