Рождественский фестиваль органной музыки. Классика vs неоклассика: орган, арфа и виолончель
Киноафиша Рождественский фестиваль органной музыки. Классика vs неоклассика: орган, арфа и виолончель

Рождественский фестиваль органной музыки. Классика vs неоклассика: орган, арфа и виолончель

Возраст 6+
О концерте

Музыкальная сказка зимнего вечера

Орган, арфа и виолончель — три уникальных голоса, которые соберутся на одной сцене, чтобы рассказать зрителям музыкальную историю о смене времен и радости обновления. В этот зимний вечер вы сможете насладиться разнообразием звучания, в котором переплетены торжественность Баха, живость Вивальди, искренность романтиков и кинематографическая магия Ханса Циммера и Джона Уильямса.

Кроме того, не обойдется без классики — музыки из балета Щелкунчик, ставшего символом Нового года и волшебства.

Что будет в программе?

  • А. Вивальди — И. С. Бах: Концерт ля-минор, I часть
  • И. С. Бах: Ария
  • И. Альбенис: Малагуэнья
  • М. де Фалья: Испанский танец
  • Х. Циммер: Музыка из к/ф Интерстеллар
  • Я. Тьерсен: Вальс из к/ф Амели
  • Д. Хисаиси: Вальс из м/ф Ходячий Замок Хаула
  • Л. Эйнауди: Una mattina, Experience
  • Две рождественские песни: Veni, Veni, Emmanuel и Silent night
  • П. Чайковский: Па-де-де из балета Щелкунчик

Внимание: возможны изменения в программе.

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

  • Елена Скворцова (виолончель)
  • Юлия Иконникова (орган)
  • Айдана Карашева (арфа)

Продолжительность и парковка

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта). Обратите внимание, парковка на территории собора запрещена.

Декабрь
27 декабря суббота
18:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 1000 ₽

