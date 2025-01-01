Рождественский фестиваль органной музыки. Арфа и орган при свечах: музыка Рождества

Рождественский концерт: волшебство музыки арфы и органа

Рождество — время, когда музыка становится особенно близкой, светлой и выразительной. В преддверии праздника состоится уникальный концерт, где два волшебных инструмента — орган и арфа — создадут запоминающееся музыкальное путешествие. Их сочетание объединяет величие и камерность, торжественность и прозрачность, формируя удивительно гармоничный ансамбль.

Звучание классики

Программа концерта включает в себя классику рождественского репертуара и знакомые шедевры, которые прозвучат в новом свете благодаря дуэту арфы и органа. В исполнении музыкантов можно будет услышать:

И. С. Бах: Три хоральные прелюдии на тему хорала «Nun komm, der Heiden Heiland» (Приди, язычников Спаситель)

Ж. М. Дамаз: Рождественская рапсодия для арфы и органа

М. Дюпре: Вариации на рождественскую песню, Соч. 20

Н.А. Римский-Корсаков: Фрагменты из сюиты «Шехерезада» (транскрипция для арфы и органа Н. Ковалева)

В. Поссе: «Венецианский карнавал»

П.И. Чайковский: Фрагменты из сюиты «Щелкунчик» (транскрипция для арфы и органа Н. Ковалева): Марш Трепак Китайский Вальс цветов Танец феи Драже Па-де-де Финал



Программа может быть изменена. Исполнять произведения будут:

Надежда Сергеева — лауреат премии Правительства Москвы и Министерства культуры России (арфа)

Олеся Кравченко — лауреат международных конкурсов (орган)

Продолжительность концерта составит 80 минут без антракта. Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.