Рождественский фестиваль органной музыки. Арфа и орган при свечах: музыка Рождества
О концерте

Рождественский концерт: волшебство музыки арфы и органа

Рождество — время, когда музыка становится особенно близкой, светлой и выразительной. В преддверии праздника состоится уникальный концерт, где два волшебных инструмента — орган и арфа — создадут запоминающееся музыкальное путешествие. Их сочетание объединяет величие и камерность, торжественность и прозрачность, формируя удивительно гармоничный ансамбль.

Звучание классики

Программа концерта включает в себя классику рождественского репертуара и знакомые шедевры, которые прозвучат в новом свете благодаря дуэту арфы и органа. В исполнении музыкантов можно будет услышать:

  • И. С. Бах: Три хоральные прелюдии на тему хорала «Nun komm, der Heiden Heiland» (Приди, язычников Спаситель)
  • Ж. М. Дамаз: Рождественская рапсодия для арфы и органа
  • М. Дюпре: Вариации на рождественскую песню, Соч. 20
  • Н.А. Римский-Корсаков: Фрагменты из сюиты «Шехерезада» (транскрипция для арфы и органа Н. Ковалева)
  • В. Поссе: «Венецианский карнавал»
  • П.И. Чайковский: Фрагменты из сюиты «Щелкунчик» (транскрипция для арфы и органа Н. Ковалева):
    • Марш Трепак
    • Китайский
    • Вальс цветов
    • Танец феи Драже
    • Па-де-де
    • Финал

Программа может быть изменена. Исполнять произведения будут:

  • Надежда Сергеева — лауреат премии Правительства Москвы и Министерства культуры России (арфа)
  • Олеся Кравченко — лауреат международных конкурсов (орган)

Продолжительность концерта составит 80 минут без антракта. Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.

Декабрь
21 декабря воскресенье
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 1500 ₽

