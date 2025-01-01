Рождественский фестиваль органной музыки. Арфа и орган при свечах: музыка Рождества

Рождество — время, когда музыка становится особенно близкой, светлой и выразительной. В преддверии праздника состоится уникальный концерт, где два волшебных инструмента — орган и арфа — создадут запоминающееся музыкальное путешествие. Их сочетание объединяет величие и камерность, торжественность и прозрачность, формируя удивительно гармоничный ансамбль.
Программа концерта включает в себя классику рождественского репертуара и знакомые шедевры, которые прозвучат в новом свете благодаря дуэту арфы и органа. В исполнении музыкантов можно будет услышать:
Программа может быть изменена. Исполнять произведения будут:
Продолжительность концерта составит 80 минут без антракта. Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.