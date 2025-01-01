Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рождественский джаз
Киноафиша Рождественский джаз

Рождественский джаз

6+
Возраст 6+

О концерте

Погружение в атмосферу джазовой рождественской ночи. Концерт в Яани Кирик

«Рождественский джаз» — это не просто концерт, а настоящее музыкальное путешествие. На сцене прозвучат джазовые импровизации на французские рождественские песни, что подарит зрителям незабываемые эмоции и ощущение праздника.

Организаторы и исполнители

Концерт организуют музыканты Александра Михайлова, Егор Михайлов и Филипп Мещеряков. В этом уникальном шоу примет участие медиахудожник Руслан Назыров, который создаст визуальные образы, дополняющие музыкальное звучание.

Уникальная атмосфера

Место проведения — старинная кирха, украшенная свечами и медиапроекциями. Это создаст особую атмосферу, которая позволяет каждому почувствовать себя частью этого волшебного события.

Кому стоит прийти

Событие будет интересно не только любителям джаза, но и всем, кто хочет провести вечер в праздничной атмосфере. Присутствие на концерте подарит вам заряд положительных эмоций и незабываемые воспоминания.

Купить билет на концерт Рождественский джаз

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
31 декабря среда
18:00
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
от 1600 ₽

В ближайшие дни

HOFMANNITA. Презентация нового альбома
16+
Поп Хип-хоп
HOFMANNITA. Презентация нового альбома
19 декабря в 19:00 Factory 3
от 1000 ₽
Джазовый концерт
6+
Джаз
Джазовый концерт
17 января в 14:00 Police Station
от 600 ₽
Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии 1
0+
Живая музыка
Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии 1
20 марта в 21:00 Планетарий 1
от 3000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше