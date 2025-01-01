Погружение в атмосферу джазовой рождественской ночи. Концерт в Яани Кирик

«Рождественский джаз» — это не просто концерт, а настоящее музыкальное путешествие. На сцене прозвучат джазовые импровизации на французские рождественские песни, что подарит зрителям незабываемые эмоции и ощущение праздника.

Организаторы и исполнители

Концерт организуют музыканты Александра Михайлова, Егор Михайлов и Филипп Мещеряков. В этом уникальном шоу примет участие медиахудожник Руслан Назыров, который создаст визуальные образы, дополняющие музыкальное звучание.

Уникальная атмосфера

Место проведения — старинная кирха, украшенная свечами и медиапроекциями. Это создаст особую атмосферу, которая позволяет каждому почувствовать себя частью этого волшебного события.

Кому стоит прийти

Событие будет интересно не только любителям джаза, но и всем, кто хочет провести вечер в праздничной атмосфере. Присутствие на концерте подарит вам заряд положительных эмоций и незабываемые воспоминания.