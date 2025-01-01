Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рождественский джаз с симфоническим оркестром
Киноафиша Рождественский джаз с симфоническим оркестром

Рождественский джаз с симфоническим оркестром

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Рождественский джаз с симфоническим оркестром в Колизее

Погружение в атмосферу зимних праздников обещает концерт «Рождественский джаз с симфоническим оркестром», где прозвучат джазовые хиты из репертуара таких легендарных исполнителей, как Фрэнк Синатра, Луи Армстронг, Рэй Чарльз, Луи Прима и Дин Мартин. В программе — лучшие джазмены города в сопровождении симфонического оркестра.

Праздничная программа

Зрителей ждет яркая и волшебная программа, наполненная романтичными и веселыми джазовыми мелодиями. Лучшие композиции создадут незабываемую атмосферу Рождества и Нового года, гарантируя праздник для каждого! В исполнении джазового бэнда звучат любимые хиты, которые невозможно представить без зимних праздников.

Солисты и оркестр

Среди солистов — Вова Чё Морале (Sweet Hot Jazz Band) на вокале, Иван Васильев (Olympic Brass) на трубе и Константин Маминов (Оркестр «Саксофоны Петербурга») на саксофоне. Также в коллектив входят Даниил Мальцев (контрабас), Андрей Зимовец (клавиши) и Юрий Пахомов (ударные).

Оркестр Olympic Orchestra под руководством дирижера Александра Голикова добавит в программу профессиональное звучание, а художественный руководитель Алексей Степанов обеспечит высокое качество исполнения. Организатором концерта выступает Accord Lab.

Уникальное культурное событие

Этот проект — не просто концерт, а истинное культурное событие, насыщенное колоритом Санкт-Петербурга. Забудьте о серых буднях и почувствуйте настоящую атмосферу долгожданных зимних праздников на «Рождественском джазе с симфоническим оркестром»!

Купить билет на концерт Рождественский джаз с симфоническим оркестром

Помощь с билетами
В других городах
Январь
10 января суббота
19:00
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
от 1600 ₽

Фотографии

Рождественский джаз с симфоническим оркестром Рождественский джаз с симфоническим оркестром Рождественский джаз с симфоническим оркестром Рождественский джаз с симфоническим оркестром Рождественский джаз с симфоническим оркестром

В ближайшие дни

Камерный вечер. В.Словачевский и Д.Харитонов
6+
Классическая музыка
Камерный вечер. В.Словачевский и Д.Харитонов
31 октября в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 700 ₽
Музыка навсегда
6+
Живая музыка
Музыка навсегда
16 октября в 19:00 Концертный зал в здании Екатерининского собрания
от 700 ₽
Комедийный баттл: Мужское/Женское
18+
Юмор
Комедийный баттл: Мужское/Женское
15 ноября в 19:00 Поправка
от 600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше