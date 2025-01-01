Рождественский джаз с симфоническим оркестром в Колизее

Погружение в атмосферу зимних праздников обещает концерт «Рождественский джаз с симфоническим оркестром», где прозвучат джазовые хиты из репертуара таких легендарных исполнителей, как Фрэнк Синатра, Луи Армстронг, Рэй Чарльз, Луи Прима и Дин Мартин. В программе — лучшие джазмены города в сопровождении симфонического оркестра.

Праздничная программа

Зрителей ждет яркая и волшебная программа, наполненная романтичными и веселыми джазовыми мелодиями. Лучшие композиции создадут незабываемую атмосферу Рождества и Нового года, гарантируя праздник для каждого! В исполнении джазового бэнда звучат любимые хиты, которые невозможно представить без зимних праздников.

Солисты и оркестр

Среди солистов — Вова Чё Морале (Sweet Hot Jazz Band) на вокале, Иван Васильев (Olympic Brass) на трубе и Константин Маминов (Оркестр «Саксофоны Петербурга») на саксофоне. Также в коллектив входят Даниил Мальцев (контрабас), Андрей Зимовец (клавиши) и Юрий Пахомов (ударные).

Оркестр Olympic Orchestra под руководством дирижера Александра Голикова добавит в программу профессиональное звучание, а художественный руководитель Алексей Степанов обеспечит высокое качество исполнения. Организатором концерта выступает Accord Lab.

Уникальное культурное событие

Этот проект — не просто концерт, а истинное культурное событие, насыщенное колоритом Санкт-Петербурга. Забудьте о серых буднях и почувствуйте настоящую атмосферу долгожданных зимних праздников на «Рождественском джазе с симфоническим оркестром»!