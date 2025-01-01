Меню
Рождественский джаз. Праздничный концерт
Рождественский джаз. Праздничный концерт

6+
О концерте

Джазовый отчетный концерт учеников Оксаны Ференчук

Это настоящий праздник и торжество музыки для тех, кто, имея свои профессии и реализацию в жизни, решает посвятить время тому, что они любят. Они любят джаз, как никто другой. Эти ученики изучают его, слушают и испытывают к нему настоящую страсть.

Сила сообщества

Оксана Ференчук описывает своих учеников как community — сообщество, объединенное общей любовью к джазу. Личные встречи и совместные концерты уже давно вышли за рамки привычных занятий. Ученики не являются профессиональными музыкантами, но их страсть к джазу делает каждое выступление уникальным.

Искусство и магия

Эти исполнители выходят на сцену без желания что-либо кому-то доказывать или соревноваться. Их успех заключается в том, что они поют джаз, просто потому что это приносит им радость. Каждый из них с ответственностью подходит к каждой ноте, рискуя выйти на сцену в первый раз. На концерте создается особая атмосфера, волшебство, когда привычные джазовые стандарты наполняются красивыми историями.

Приглашение на праздник джаза

Мы приглашаем вас стать частью этого джазового праздника и насладиться исполнением исполнителей, которые выходят на сцену не так часто. У них есть всего лишь несколько минут, чтобы подарить радость зрителям. Приходите и увидьте, каким трепетным и красивым может быть джаз!

Декабрь
27 декабря суббота
14:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 500 ₽

