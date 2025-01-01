Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рождественский джаз. Фрэнк Синатра при свечах с экскурсией по дворцу
Киноафиша Рождественский джаз. Фрэнк Синатра при свечах с экскурсией по дворцу

Рождественский джаз. Фрэнк Синатра при свечах с экскурсией по дворцу

6+
Возраст 6+

О концерте

Волшебная рождественская программа Фрэнка Синатры

Рождественская программа Фрэнка Синатры, совмещенная с роскошными интерьерами дворца Великого князя Владимира на Дворцовой набережной, создаст ту самую праздничную атмосферу, которую мы так ждем перед Новым годом! На сцене будет звучать самая новогодняя, атмосферная и праздничная музыка мэтра мира джаза.

музыкальные шедевры Фрэнка Синатры

В программе концерта собраны как самые знаменитые новогодние песни маэстро: Let it Snow, Jingle Bells, The Christmas Song, так и всеми любимые хиты: Fly Me to the Moon, L.O.V.E, I Love You Baby и многие другие. Исполнением этих шедевров займутся талантливый Сергей Попов и Jazzme intelligent band.

атмосфера и интерьер

Волшебный джаз, красота изысканных интерьеров дворца, потрясающий концертный зал, украшенный новогодними ёлками и сотнями свечей — всё это заложит фундамент самого позитивного и волшебного новогоднего настроения!

экскурсия по дворцу

Но это ещё не всё! Для всех, кто приобретёт билеты с экскурсией, перед концертом будет проведена увлекательная экскурсия по изысканным залам великолепного дворца князя Владимира. Красота этих залов может сравниться с залами Эмитажа. Скрупулезно выдержанный архитектурный декор придаёт дворцу необыкновенное величие и монументальность. Дом учёных бережно сохраняет интерьеры парадных залов и уникальные художественные коллекции.

информация о билетах

Внимание! В продаже билеты двух категорий: с экскурсией и без экскурсии. Время начала экскурсии указано в билете. Экскурсионные группы отправляются с интервалом 5-10 минут.

подробности о концерте

Исполнители: Сергей Попов и Jazzme intelligent band.
Продолжительность концерта: 1 час 15 минут.

Купить билет на концерт Рождественский джаз. Фрэнк Синатра при свечах с экскурсией по дворцу

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
25 декабря четверг
20:00
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 3300 ₽
30 декабря вторник
17:00
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 2300 ₽

Фотографии

Рождественский джаз. Фрэнк Синатра при свечах с экскурсией по дворцу Рождественский джаз. Фрэнк Синатра при свечах с экскурсией по дворцу Рождественский джаз. Фрэнк Синатра при свечах с экскурсией по дворцу Рождественский джаз. Фрэнк Синатра при свечах с экскурсией по дворцу Рождественский джаз. Фрэнк Синатра при свечах с экскурсией по дворцу

В ближайшие дни

Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
7 января в 15:45 Квартира 8
от 900 ₽
Людовико Эйнауди. Неоклассика при свечах
6+
Неоклассика
Людовико Эйнауди. Неоклассика при свечах
7 января в 15:00 Дом журналиста
от 1799 ₽
Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
15 февраля в 20:30 Квартира 8
от 600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше