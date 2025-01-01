Рождественский джаз. Фрэнк Синатра при свечах с экскурсией по дворцу

Волшебная рождественская программа Фрэнка Синатры

Рождественская программа Фрэнка Синатры, совмещенная с роскошными интерьерами дворца Великого князя Владимира на Дворцовой набережной, создаст ту самую праздничную атмосферу, которую мы так ждем перед Новым годом! На сцене будет звучать самая новогодняя, атмосферная и праздничная музыка мэтра мира джаза.

музыкальные шедевры Фрэнка Синатры

В программе концерта собраны как самые знаменитые новогодние песни маэстро: Let it Snow , Jingle Bells , The Christmas Song , так и всеми любимые хиты: Fly Me to the Moon , L.O.V.E , I Love You Baby и многие другие. Исполнением этих шедевров займутся талантливый Сергей Попов и Jazzme intelligent band.

атмосфера и интерьер

Волшебный джаз, красота изысканных интерьеров дворца, потрясающий концертный зал, украшенный новогодними ёлками и сотнями свечей — всё это заложит фундамент самого позитивного и волшебного новогоднего настроения!

экскурсия по дворцу

Но это ещё не всё! Для всех, кто приобретёт билеты с экскурсией, перед концертом будет проведена увлекательная экскурсия по изысканным залам великолепного дворца князя Владимира. Красота этих залов может сравниться с залами Эмитажа. Скрупулезно выдержанный архитектурный декор придаёт дворцу необыкновенное величие и монументальность. Дом учёных бережно сохраняет интерьеры парадных залов и уникальные художественные коллекции.

информация о билетах

Внимание! В продаже билеты двух категорий: с экскурсией и без экскурсии. Время начала экскурсии указано в билете. Экскурсионные группы отправляются с интервалом 5-10 минут.

подробности о концерте

Исполнители: Сергей Попов и Jazzme intelligent band.

Продолжительность концерта: 1 час 15 минут.