Спектакль Рождественский детектив. Потерянная рукопись

Новогодний квест в Доме-музее М.С. Щепкина

С 5 декабря по 11 января 2026 года в Доме-музее М.С. Щепкина вас ждет захватывающий интерактивный квест, который погружает зрителей в мир великих литературных тайн. Здесь история оживает благодаря современным технологиям.

Загадка Н.В. Гоголя

В центре сюжета - бесследно утерянный второй том поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души». Юным детективам предстоит разгадать эту загадку, проходя через различные испытания, подготовленные главным Архивариусом и Хранителем.

Современные технологии на службе искусства

Для решения загадки участникам помогут XR-очки дополненной реальности, голограммы, видеоинсталляции 360°, лазерные лабиринты и радиоуправляемые модели. Каждый участник получит именной «Паспорт Детектива», а также уникальный шанс стать частью литературной легенды, найдя утраченный шедевр.

Создатель квеста

Режиссером этого фэнтези-детектива стал известный художник-аниматор, сценарист и режиссер Театра.DOC Иван Корсуновский. Его опыт и креативное видение обещают сделать квест незабываемым для всех участников.

Расписание сеансов

Сеансы проходят в будние дни:

11:00

14:00

17:00

В выходные дни:

11:00

13:00

16:00

18:00

Место проведения

Квест пройдет в филиале Бахрушинского театрального музея, в Доме-музее М.С. Щепкина, расположенном по адресу: ул. Щепкина, д. 47, стр. 2. Станция метро: Проспект Мира.