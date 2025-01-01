Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Рождественский детектив. Потерянная рукопись
Билеты от 4000₽
Киноафиша Рождественский детектив. Потерянная рукопись

Спектакль Рождественский детектив. Потерянная рукопись

6+
Возраст 6+
Билеты от 4000₽

О спектакле

Новогодний квест в Доме-музее М.С. Щепкина

С 5 декабря по 11 января 2026 года в Доме-музее М.С. Щепкина вас ждет захватывающий интерактивный квест, который погружает зрителей в мир великих литературных тайн. Здесь история оживает благодаря современным технологиям.

Загадка Н.В. Гоголя

В центре сюжета - бесследно утерянный второй том поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души». Юным детективам предстоит разгадать эту загадку, проходя через различные испытания, подготовленные главным Архивариусом и Хранителем.

Современные технологии на службе искусства

Для решения загадки участникам помогут XR-очки дополненной реальности, голограммы, видеоинсталляции 360°, лазерные лабиринты и радиоуправляемые модели. Каждый участник получит именной «Паспорт Детектива», а также уникальный шанс стать частью литературной легенды, найдя утраченный шедевр.

Создатель квеста

Режиссером этого фэнтези-детектива стал известный художник-аниматор, сценарист и режиссер Театра.DOC Иван Корсуновский. Его опыт и креативное видение обещают сделать квест незабываемым для всех участников.

Расписание сеансов

Сеансы проходят в будние дни:

  • 11:00
  • 14:00
  • 17:00

В выходные дни:

  • 11:00
  • 13:00
  • 16:00
  • 18:00

Место проведения

Квест пройдет в филиале Бахрушинского театрального музея, в Доме-музее М.С. Щепкина, расположенном по адресу: ул. Щепкина, д. 47, стр. 2. Станция метро: Проспект Мира.

Купить билет на спектакль Рождественский детектив. Потерянная рукопись

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
11 декабря четверг
11:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
17:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
12 декабря пятница
11:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
14:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
17:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
13 декабря суббота
11:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
13:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
16:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
18:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
14 декабря воскресенье
11:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
13:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
16:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
18:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
16 декабря вторник
11:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
14:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
17:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
17 декабря среда
11:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
14:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
17:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
18 декабря четверг
11:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
14:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
17:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
19 декабря пятница
11:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
14:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
17:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
20 декабря суббота
11:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
13:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
16:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
18:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
21 декабря воскресенье
11:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
13:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
16:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
18:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
23 декабря вторник
11:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
24 декабря среда
11:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
14:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
25 декабря четверг
11:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
13:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
17:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
26 декабря пятница
11:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
14:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
17:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
27 декабря суббота
11:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
13:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
16:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
18:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
28 декабря воскресенье
11:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
13:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
16:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
18:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
30 декабря вторник
11:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
14:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
17:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
31 декабря среда
11:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
14:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
3 января суббота
11:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
13:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
16:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
18:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
4 января воскресенье
11:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
13:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
16:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
18:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
6 января вторник
11:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
13:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
16:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
18:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
7 января среда
11:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
13:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
16:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
18:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
8 января четверг
11:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
13:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
16:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
18:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
9 января пятница
11:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
13:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
16:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
18:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
10 января суббота
11:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
13:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
16:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
18:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
11 января воскресенье
11:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
13:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
16:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽
18:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 4000 ₽

Фотографии

Рождественский детектив. Потерянная рукопись Рождественский детектив. Потерянная рукопись Рождественский детектив. Потерянная рукопись

В ближайшие дни

Дядя Степа. «Говорят, под Новый год...»
0+
Детский Детские елки
Дядя Степа. «Говорят, под Новый год...»
29 декабря в 12:00 Академия спорта «Динамо»
от 2000 ₽
Дед Мороз и Баба Яга спасают Новый год
0+
Детские елки Детский
Дед Мороз и Баба Яга спасают Новый год
3 января в 16:00 КЦ «Зодчие»
от 1450 ₽
Друзья
16+
Драма
Друзья
21 мая в 18:45 Центральный дом актера
от 35000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше